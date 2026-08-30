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Fenerbahçe’den ayrılan Sofyan Amrabat’ın yeni adresi belli oldu! Ajax’tan Faslı orta sahaya 30 Haziran 2028’e kadar sözleşme

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe’den ayrılan Sofyan Amrabat’ın yeni adresi belli oldu! Ajax’tan Faslı orta sahaya 30 Haziran 2028’e kadar sözleşme

Ajax, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Sofyan Amrabat’ı kadrosuna kattı. Hollanda ekibi, 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2028’e kadar sözleşme imzaladı.

Hollanda ekibi Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

2028'E KADAR SÖZLEŞME

Ajax Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol kaydetti.

Faslı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

GEÇEN SEZON REAL BETIS'TE OYNADI

Amrabat, geçen sezon kiralık olarak Real Betis forması giydi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United'da da oynadı.

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