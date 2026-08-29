Şampiyonlar Ligi takviminin açıklanmasının ardından Süper Lig’in 4. haftasındaki iki önemli karşılaşmanın programı netleşti. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Eylül’de, Başakşehir-Galatasaray maçı ise 4 Eylül’de oynanacak.

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını dikkate alarak Süper Lig programında düzenleme yaptı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 5 EYLÜL'DE

Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

İki takım arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI 4 EYLÜL'DE

İstanbul Başakşehir FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşma ise 4 Eylül Cuma günü yapılacak.

Başakşehir'in ev sahipliğindeki müsabakanın başlangıç saati 20.00 olarak açıklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ DİKKATE ALINDI

Karşılaşmaların tarihleri belirlenirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk hafta programları dikkate alındı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını çarşamba günü oynayacak olması nedeniyle Başakşehir maçı cuma gününe alındı.

Fenerbahçe'nin Avrupa karşılaşmasının perşembe günü oynanacak olması nedeniyle Beşiktaş derbisi cumartesi günü yapılacak.

TFF'DEN FİKSTÜR AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında temsilcimiz Galatasaray'ın çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin perşembe günü müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktır."

SÜPER LİG'DE İKİ ÖNEMLİ KARŞILAŞMA