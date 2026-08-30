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Kanarya deplasmanda hata yapmadı! Maç sonucu: Samsunspor 0-2 Fenerbahçe

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kanarya deplasmanda hata yapmadı! Maç sonucu: Samsunspor 0-2 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın’ın bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci üstlendi. VAR'da Richard Martens, AVAR'da ise Murat Altan görev yaptı.

Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya deplasmanda hata yapmadı! Maç sonucu: Samsunspor 0-2 Fenerbahçe - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

3. dakikada Oğuz'un soldan ortasında ceza sahasında Vedat Muriqi'in şutunda top filelerle buluştu. 0-1

5. dakikada Greenwood'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

27. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı noktasına çevirdiği topa vuran Sekongo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Archie Brown'un soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada ceza sahası dışından Greenwood'un sert şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

39. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ çaprazdan şutunda top direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

Kanarya deplasmanda hata yapmadı! Maç sonucu: Samsunspor 0-2 Fenerbahçe - 2

(İKİNCİ YARI)

49. dakikada İrfan'ın pasında topla buluşan Oğuz'un sol kanattan ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-2

55. dakikada Guendouzi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.

73. dakikada Semedo'nun ayağından kaçırdığı topa penaltı noktası üzerinden vuran Jarju'nun şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.

90. dakikada Lukaku'nun pasında Bartuğ'un penaltı noktası üzerinden şutunda top üstten auta gitti.

90+2. dakikada kaleci Okan'ın önde olduğunu gören İsmail'in kendi yarı sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Kanarya deplasmanda hata yapmadı! Maç sonucu: Samsunspor 0-2 Fenerbahçe - 3

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynana karşılaşma saat 21.30'de başladı. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Samsunspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Sonraki hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

Kanarya deplasmanda hata yapmadı! Maç sonucu: Samsunspor 0-2 Fenerbahçe - 4

FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, kırmızı-beyazlı ekip 10 kez, 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraftar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

Kanarya deplasmanda hata yapmadı! Maç sonucu: Samsunspor 0-2 Fenerbahçe - 5

FENERBAHÇE'DE 4, SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bıraktı.

Lyon maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden Anderson Talisca da kamp kadrosunda yer almadı. Samsunspor'da ise Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giymedi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

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