MAÇTAN NOTLAR Süper Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynana karşılaşma saat 21.30'de başladı. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yaptı. Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Samsunspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Sonraki hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, kırmızı-beyazlı ekip 10 kez, 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraftar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.