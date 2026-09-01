Fenerbahçe'de 10 numaraya Can Uzun! Tüm şartlar zorlanacak
Yabancı kontenjanı dolan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine aldı. Galatasaray'ın da takip ettiği genç yıldız için Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer talimatı verdiği, Cihan Kamer'in görüşmeler için Almanya'ya gideceği belirtildi. Eintracht Frankfurt, Can Uzun için 40 milyon Euro istiyor.
Yabancı oyuncu kontenjanında sınırı dolduran Fenerbahçe, kadrodaki yerli alternatifleri artırmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun geldi.
TALISCA AYRILIYOR
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalini de hesaba katan yönetim, hücum hattındaki yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nitekim Fenerbahçe yönetiminden Cihan Kamer yaptığı açıklamada "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
YERİNE CAN UZUN
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, 20 yaşındaki Can Uzun için harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın da uzun süredir radarında bulunan genç yıldız için Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer talimatı verdiği belirtildi. Futbol Şubeleri Sorumlusu Cihan Kamer'in Almanya'ya giderek Eintracht Frankfurt yönetimiyle masaya oturmasının planlandığı ifade edildi.
40 MİLYON EURO TALEBİ
Alman ekibinin Can Uzun için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin ise yüksek maliyet nedeniyle farklı bir transfer modeli üzerinde durduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, Eintracht Frankfurt'a kiralama ve ardından satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
SON ANA KADAR ŞARTLAR ZORLANACAK
Türkiye'de 4 Eylül'de kapanacak yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin son ana kadar Can Uzun için şartları zorlaması bekleniyor. Eintracht Frankfurt formasıyla geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.