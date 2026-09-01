Fenerbahçe'de 10 numaraya Can Uzun! Tüm şartlar zorlanacak

Yabancı kontenjanı dolan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine aldı. Galatasaray'ın da takip ettiği genç yıldız için Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer talimatı verdiği, Cihan Kamer'in görüşmeler için Almanya'ya gideceği belirtildi. Eintracht Frankfurt, Can Uzun için 40 milyon Euro istiyor.