Fenerbahçe'den Arda Güler iddialarına net yanıt

Sarı-lacivertli camiada Arda Güler üzerinden yürütülen "satış payı" tartışmalarına kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü, genç yıldızın bir sonraki satışından elde edilecek kazancın sınırlandırıldığı yönündeki iddiaları belgeleriyle yalanlarken, yatırımcıları yanıltmaya yönelik dezenformasyon yapanlara karşı hukuki sürecin sinyalini verdi.

Spor kamuoyunda Arda Güler üzerinden gündeme gelen iddialar üzerine açıklama yapan sarı-lacivertli yönetim, söz konusu iddialara açıklık getirdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz. Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği %20'lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."