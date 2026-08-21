Dominik Livakovic Barcelona yolunda: Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı! Hırvat kalecinin bonservisi bonuslarla 4 milyon avro
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertliler ile Barcelona'nın Hırvat kalecinin transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Katalan ekibinin Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında oyuncu satışlarına da hız verdi.
Sarı-lacivertli takımın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic için Barcelona ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
LİVAKOVIC İÇİN 4 MİLYON AVRO
Barcelona'nın Dominik Livakovic'in transferi karşılığında Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
HIRVAT KALECİ BARCELONA YOLUNDA
Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki anlaşmanın ardından Dominik Livakovic'in Katalan ekibine transfer olması bekleniyor.
Transferin tamamlanmasına ilişkin resmî açıklama yapılması bekleniyor.