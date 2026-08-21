Dominik Livakovic Barcelona yolunda: Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı! Hırvat kalecinin bonservisi bonuslarla 4 milyon avro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertliler ile Barcelona'nın Hırvat kalecinin transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Katalan ekibinin Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.