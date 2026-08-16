Fenerbahçeli küçük çocuğun formasını zorla çıkaran şahsa ev hapsi

Süper Lig'in açılış haftasında Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında, sporun ruhuna gölge düşüren çirkin görüntülere ilişkin yargıdan karar geldi. Küçük bir çocuğun üzerindeki formanın zorla çıkarılması infiale yol açarken, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri çerçevesinde konutu terk etmeme kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceklerini belirterek, "Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Ş.A. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek incelemede bulundu Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Süper Lig karşılaşması kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Karşılaşma öncesinde stadyum ve çevresinde yürütülen çalışmaları denetleyen Yüksek, alınan tedbirler ve görevlendirmelere ilişkin bilgi aldı. Taraftarların stadyuma girişinden müsabaka sonrasında bölgeden güvenli şekilde ayrılmasına kadar tüm süreçte ekipler görev başında bulunurken, stadyum içi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri uygulandı.