Devler ligi bileti rövanşa kaldı! Fenerbahçe ile Lyon yenişemedi

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FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI 8'İNCİ BERABERLİĞİNİ ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 8'inci beraberliğini yaşadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'u konuk ederken sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 26 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6'şar kez ile Nice ve Lyon'a karşı oynadı. Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, bu süreçte 6 kez üstün taraf olurken, 12 mağlubiyet yaşadı.



Kanarya'nın bugünkü sonuçla birlikte Fransa temsilcilerine karşı toplam 8 beraberliği bulunuyor.



Öte yandan Kanarya, Kadıköy'de Fransız ekipleriyle oynadığı son 8 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lyon ve Lille'i 2'şer kez konuk eden Fenerbahçe, Marsilya, Rennes ve Nice'i de ağırladı. Fransa temsilcilerine karşı evindeki son mağlubiyetini 19 Ekim 2004'te Lyon'a karşı 3-1'lik skorla aldı.