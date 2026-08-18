Devler ligi bileti rövanşa kaldı! Fenerbahçe ile Lyon yenişemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız devi Olimpik Lyon'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrıldı. 17 sezonluk Devler Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince tur şansını Fransa'da oynanacak zorlu rövanşa bıraktı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de Olimpik Lyon ile berabere kalarak tur şansını Fransa'daki rövanşa bıraktı.
İLK YARI
9. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Guendouzi'nin ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Muriqi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
36. dakikada Semedo'nun pasında topu alan Greenwood, ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı ancak kaleci Greif meşin yuvarlağın sahibi oldu.
40. dakikada ceza sahası sağ tarafında topu alan Tessmann, çizgiye inen Tolisso'ya pasını aktardı. Tolisso'nun kale önüne bekletmeden ortasında Openda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
İKİNCİ YARI
47. dakikada Kante'nin pasında sol tarafta topu alan Kerem, içeriye doğru katedip pasını sağ taraftaki Greenwood'a aktardı. Greenwood, ceza sahası sağ çaprazında rakibinden sıyrılıp topu soluna çekerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
52. dakikada Openda'nın ceza yayı gerisinden yerden şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında kale önünde bulunan Abner topu ıskaladı. Sonrasında topla bulunan Tolisso'nun penaltı noktasından şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağın sahibi oldu.
58. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
63. dakikada sol taraftan Brown'ın ortasına yükselen Muriqi'nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Greif'de kaldı.
80. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nene'nin sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
88. dakikada Tolisso'nun ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı göğsüyle çeldi.
İŞTE PLAY-OFF TURUNDA OYNANAN KARŞILAŞMALAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda 3 karşılaşma oynandı.
Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
Levski Sofya (Bulgaristan)-AEK (Yunanistan): 0-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viking (Norveç): 2-2
FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI 8'İNCİ BERABERLİĞİNİ ALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 8'inci beraberliğini yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'u konuk ederken sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 26 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6'şar kez ile Nice ve Lyon'a karşı oynadı. Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, bu süreçte 6 kez üstün taraf olurken, 12 mağlubiyet yaşadı.
Kanarya'nın bugünkü sonuçla birlikte Fransa temsilcilerine karşı toplam 8 beraberliği bulunuyor.
Öte yandan Kanarya, Kadıköy'de Fransız ekipleriyle oynadığı son 8 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lyon ve Lille'i 2'şer kez konuk eden Fenerbahçe, Marsilya, Rennes ve Nice'i de ağırladı. Fransa temsilcilerine karşı evindeki son mağlubiyetini 19 Ekim 2004'te Lyon'a karşı 3-1'lik skorla aldı.