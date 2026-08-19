Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı! Spor yazarları değerlendirdi: Galibiyet yok umut var

ZEKİ UZUNDURUKAN - BU OYUN YETMEZ Fenerbahçe'nin Lyon ile eşleştiği günden beri Tolisso ve Openda uyarısı yaptık durduk! 'Bu adamlar tehlikeli, aman dikkat' dedik. Lyon bu ikili ile birlikte ilk yarıda o kadar kolay bir gol buldu ki... Tolisso ortaladı; Lois Openda kısa boyuna rağmen Guendouzi ve Skriniar arasından kafayı vurdu; bir anda buz kestik. İlk yarıda Lyon'un hızına cevap veremedik. İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Kerem, Talisca ve Vedat Muriç çok etkisizdi. Muriç ne hava topu alabildi, ne de ikili mücadele kazanabildi. İlk yarıda net bir pozisyon da yakaladı ama çok kötü bir kafa vuruşu yaptı.

İkinci yarıya adeta golle başladık. Greenwood sağ kanattan çalımlarla Lyon ceza sahasına girdi ve harika bir vuruşla topu doksana taktı. Kadıköy'de tribünleri dolduran taraftarlar, bu golle coşup takımı müthiş bir şekilde ateşlemeye başladı. Skora denge geldikten sonra Fenerbahçe galibiyet golü için rakip kaleye yüklenirken, Lyon kendi bildiği oyunu oynamaya devam etti. Oyun disiplininden kopmadılar, panik de yapmadılar Fonseca'nın öğrencileri. Biz ise oyunun sadece hücum tarafında vardık. Oysa oyun iki yönlüdür, hücum kadar savunma da önemlidir.

İkinci yarıda iki takımın da birer şutu direkten döndü. İsmail Kartal, oyunun son bölümünde bütün silahlarını (Asensio ve Lukaku) sahaya sürdü. Evimizdeki maçı kazanmamız gerekirdi. Böyle iki ayaklı tur maçlarında ilk müsabakadaki sonuç çok önemlidir. Avantajı kapan takım Lyon oldu. Fransa'da işimiz zor ama imkansız değil. Fenerbahçe, Lyon'dan daha kaliteli ve güçlü bir takım. Hızlı oynarsak, savaşırsak, savunmada hata yapmazsak biz bu turu geçeriz.

HAKKI YALÇIN - ATEŞTEN HALKA Çok önemli bir sınavın ilk perdesinde Lyon istediğini aldı, biz de istediğini verdik. Korkak sayılmazdık ama yeteri kadar cesur değildik. Bana sorarsanız Fenerbahçeli futbolcular geceyi yaşamadı. Kollektif ve estetik olarak farklı bir anlayışa sahip olan Lyon'u yenebilmek için meseleyi orta alanda çözmek gerekirdi ama olmadı. Talisca ve Kerem'in ikinci yarının başında oyundan alınması gerekirdi. Hele sahte faule yataklık etmekten başka bir şey yapmayan Talisca için Asensio'nun o kadar uzun süre kenarda bekletilmesi bir intihar.

Futbol böyle bir şey, kendinde eksik olanı sen fark etmiyorsan rakibin fark eder. Kendinde fazla olanı sonuca yansıtmıyorsan, bunun bedelini birileri öder! Şu anda her şey veresiye işlediği için hesaplar askıda!

Maçın başında Lyon'un istediği gibi oynayan bir Fenerbahçe. Sözde oyunun kontrolü Fenerbahçe'de ama kontrolsüz bir futbol ve tedirginlik de Fenerbahçe'de. "Kendi alanında top gezdirmenin modası geçtiyse, Fenerbahçe rakip alana daha hızlı geçmeli" diye düşündüm ama rakip kale önünde, yaptırım gücü yüksek bir anlayış hakim olmadığı içindir ki, bir örnek pozisyonlarla rakibini rahatsız etmenin bir getirisi de olmadı. Sistem tersine işlerken Lyon'un golü geldi. Yenilen golde topa sırtını dönen Skriniar'a iyi bakılsın. Bu adama gözü gibi bakanlar özellikle baksın, çünkü bu pozisyonların arkası sağlam önü açık!

İkinci yarıda Greenwood'un muhteşem golü, bir geri dönüş sinyali gibi geldi. Bir şeylerin değişeceğini sandım, ruhun ayaklanacağını. Lyon kalesi önünde daha çok gözüken Fenerbahçe'ydi, galibiyeti getirecek pozisyonlar da yakalandı ama bir takım hedefe kilitlendiği zaman çilingire ihtiyacı var. O çilingir yoktu.

Endişelere ve eleştirilere cevap hakkı rövanş maçında saklı. Kim ne kadar istekli kim ne kadar haklı göreceğiz. Denklemi çözen ayakta kalacak. Fenerbahçe bu turu geçmenin bir yolunu arayacak ama "ateşten halkaya" boynunu uzatmaya hiç gerek yoktu. O yüzden İsmail Kartal'a sormak lazım. "İsmail Bey tur ne tarafa?"