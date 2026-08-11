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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu.

Olympique Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 3-0 mağlup ederek tur atladı. İlk maçta Çekya temsilcisine 2-1 yenilen Fransız ekibi, rövanştaki farklı galibiyetin ardından toplamda 4-2'lik skorla play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe ise Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisini ilk maçta 2-0, rövanşta ise 1-0 yenerek toplamda 3-0'lık skorla turu geçti.

Böylece Fenerbahçe ile Olympique Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

18 Ağustos 22.00 - Kadıköy

26 Ağustos 22.00 - Lyon

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