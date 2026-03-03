Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle ligdeki Antalyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakan teknik direktör Domenico Tedesco'nun son durumu netlik kazandı. Sarı-lacivertli camia, İtalyan çalıştırıcının yarınki kritik randevuda kulübede olup olmayacağını merakla bekliyor. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanacak dev karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Öte yandan hastalığı nedeniyle ligde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kulübede olamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun da durumu merak ediliyor.
KULÜP AÇIKLAMIŞTI
Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır." ifadelerini kullanmıştı.