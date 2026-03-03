CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle ligdeki Antalyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakan teknik direktör Domenico Tedesco'nun son durumu netlik kazandı. Sarı-lacivertli camia, İtalyan çalıştırıcının yarınki kritik randevuda kulübede olup olmayacağını merakla bekliyor. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanacak dev karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı? - 1

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan hastalığı nedeniyle ligde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kulübede olamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun da durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı? - 2

KULÜP AÇIKLAMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı? - 3

TEDAVİSİ EVDE SÜRÜYOR

A Spor'da yer alan habere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer almadı. Haberde, Tedesco'nun tedavi sürecinin evinde devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı? - 4

KARAR YARIN VERİLECEK

Sarı-lacivertlilerin yarın takım saat 11'de Gaziantep'e hareket edeceği, Tedesco'nun kendisini iyi hissederse kafileye dahil olacağı belirtildi.

TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK'yı ise mağlup etti.

Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı? - 5

KAZANIRSA ÇEYREK FİNALDE

Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, yarınki mücadelede galibiyet alması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Beraberlik halinde ise diğer maçların sonuçlarına bakılacak ve grup aşaması tamamlandığında iki takıma kontenjan ayrılan 'en iyi üçüncüler' netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı? - 6

KANARYA'DA 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Gaziantep FK deplasmanına sakatlıkları nedeniyle beş oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

ZTKda son hafta hakemleri belli olduZTKda son hafta hakemleri belli olduZTK'DA SON HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU
ZTK maçlarının hakemleri belli olduZTK maçlarının hakemleri belli olduZTK MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Kupa ateşi A Haberde yanıyorKupa ateşi A Haberde yanıyorKUPA ATEŞİ A HABER'DE YANIYOR

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın