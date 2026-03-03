Fenerbahçe'de Tedesco bilmecesi! Gaziantep deplasmanında yer alacak mı?

A Spor'da yer alan habere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer almadı. Haberde, Tedesco'nun tedavi sürecinin evinde devam ettiği aktarıldı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK'yı ise mağlup etti.

KAZANIRSA ÇEYREK FİNALDE

Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, yarınki mücadelede galibiyet alması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Beraberlik halinde ise diğer maçların sonuçlarına bakılacak ve grup aşaması tamamlandığında iki takıma kontenjan ayrılan 'en iyi üçüncüler' netlik kazanacak.