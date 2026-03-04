Fenerbahçe'den Tedesco açıklaması! Gaziantep FK maçında kulübede olacak mı?

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavisinin devam ettiğini belirterek, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da takımının başında yer alamayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır. Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır."

Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçında da hastalığından dolayı takımının başında yer alamamıştı.