Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 karşılaşmanın hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftada yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı müsabakayı Çağdaş Altay, RAMS Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün