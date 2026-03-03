Ziraat Türkiye Kupası son haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir