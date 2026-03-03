CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir

