CANLI - Başakşehir - Fenerbahçe
Trendyol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumunda saat 20.00'da başlayan mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Müsabakanın canlı takibi ahaber.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta heyecanı sürüyor. Fatih Terim Stadyumunda oynanılacak zorlu müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düşük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova görev alıyor.. Zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Alper Çetin oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Oğuz, Talisca, Asensio, Duran
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Jhon Duran'ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topu alan Talisca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden dışarı gitti.
7. dakikada Oğuz Aydın, Duran ile girdiği verkaç sonrası sol taraftan ortasını açtı. Fred'in yakın direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak dışarı çıktı.
27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kısa pasında topu önünde bulan Kemen'in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.
39. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Shomurodov'un sol çaprazdan vuruşunda kaleci Edersen topa sahip oldu.
45+2. dakikada Harit'in kendi yarı sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında top ceza sahası girişinde Edson Alvarez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan gelişine vuruşta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
