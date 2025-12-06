CANLI - Başakşehir - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta heyecanı sürüyor. Fatih Terim Stadyumunda oynanılacak zorlu müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düşük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova görev alıyor.. Zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Alper Çetin oldu.