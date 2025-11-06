CANLI | Viktoria Plzen - Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Çekya ekibi Viktoria Plzen’e konuk oluyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, deplasmandan galibiyetle dönerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan, maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, TSİ 23.00'de Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 6 puanı bulunuyor. Plzen takımı ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ligde Beşiktaş derbisini kazanarak yükselişini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Cerv, Spacil (Markovic), Memic, Souare, Adu, Durosinmi.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Alvarez, İsmail, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri
İKİ TAKIM ARASINDAKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile ilk kez, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2012-2013 sezonunda karşılaştı. Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar giden yolda sarı-lacivertliler, rakibini son 16 turunda elemeyi başardı. Deplasmanda oynanan ilk maçta Pierre Webo'nun golüyle galibiyete uzanan Kanarya, evinde de 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. İki ekip 14 Mart 2013'den sonra 3. kez kozlarını paylaşacak.
AVRUPA KUPALARINDA 294. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 294. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.
ÇEKYA TAKIMLARI İLE 16. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla Sparta Prag ile karşılaştı 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Kanarya; Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla da 2'şer maç yaptı. Fenerbahçe 6 kez mağlup ettiği Çekya takımlarına 7 kez kaybetti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.
PLZEN ÇIKIŞTA
Viktoria Plzen, Çekya Ligi'nde bu sezon 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında teknik direktör değişikliğine giden Çekya ekibinde, Martin Hysky 3'ü lig, 1'i Avrupa Ligi, 1'i de yerel kupa olmak üzere son 5 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Plzen ekibi, ligde 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Takımda Rafiu Durosinmi, tüm kulvarlarda 11 golle takımının en golcü ismi olarak ön plana çıktı. Matej Vydra 9 gollük katkı sağlarken Ganalı oyuncu Prince Kwabena Adu'nun ise 6 golü bulunuyor.
AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM AKTÜRKOĞLU
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı 4 golün 3'üne imza attı. Kerem, Nice maçında 2, Stuttgart maçında 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde en önemli pay sahibi oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu 3 maça da 11'de başladı.
ALLARD LİNDHOUT DÜDÜK ÇALACAK
Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ile Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Dennis Higler görev yapacak. Higler'e AVAR'da ise Richard Martens eşlik edecek.
