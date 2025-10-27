Kanarya zorlu virajda! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde 9 maçta 19 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetin ardından serisini uzatmayı hedefliyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ise son 7 lig maçında yenilmeyerek dikkatleri üzerine çekti. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca
FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 4. sırada bulunuyor.
Lig ve Avrupa'da son 2 maçını da kazanan Fenerbahçe, bu seriyi sürdürmek istiyor.
LİGDE 13. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 10'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 30 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.
SON 9 MAÇ KANARYA'NIN
Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 9 maçta üstünlük kurdu. 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki 9 müsabakanın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021 tarihinde 3-2'lik skorla aldı.
Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan karşılaşmalar, Türkiye Kupası'nda 4-1, ligde de 3-1'lik skorla Fenerbahçe lehine sona erdi.
FENER'E DEPLASMAN YARAMIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 2'sini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında alan Kanarya; Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor ile yenişemedi.
GAZİANTEP FK BURAK YILMAZ İLE ÇIKIŞTA
Sezona Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile başlayan ve 2 maçta 2 yenilgi yaşayan Gaziantep FK, daha sonra bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi. 40 yaşındaki teknik adamla ilk 3 maçında 9 puan kazanan Gaziantep ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmasını da kaybetmedi ve bu süreçte 17 puan toplayarak üst sıralara tırmandı.
Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 3. kez rakip olacak. Yılmaz; Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle oynadığı 2 maçı da kaybetti.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.
