CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde 9 maçta 19 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetin ardından serisini uzatmayı hedefliyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ise son 7 lig maçında yenilmeyerek dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Perez., Arda, Abena, Kevin, Melih, Camara, Maxim, Kozlovski, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
12. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan atağında Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.
21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
38. dakikada Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
(İKİNCİ YARI)
Detaylar geliyor...
