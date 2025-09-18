18 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Benfica'dan resmi Jose Mourinho açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 13:19 Güncelleme: 18.09.2025 13:20
Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho’nun yeni adresi merak konusu olurken Benfica, Mourinho ile görüşmelerin sürdüğünü ve yakında tamamlanacağını söyledi.

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından yeni adresinin hangi takım olacağı merak haline gelen Jose Mourinho ile ilgili Portekiz ekibi Benfica'dan flaş açıklama geldi.

İŞTE BENFICA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak işe alınmasına yönelik görüşmeler sürmektedir ve bu görüşmelerin yakında tamamlanması beklenmektedir.

