Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu açıkladı! Milli oyuncu: Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim

Kerem Aktürkoğlu, ʺTürkiye'nin en büyük kulübüne geldimʺ dedi (AA)

"FENERBAHÇE İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ VERECEĞİM"

Milli futbolcuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yönetici Hakan Safi ile İstanbul'a giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe atkısıyla poz verdi. Aktürkoğlu, havalimanındaki ilk açıklamasında şunları söyledi:

"Transferi çok istedim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Bir an önce gerçekleşmesi için, takımıma kavuşmak için, arkadaşlarımla sahaya çıkmak için çok çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın diyelim. Bu sene arkadaşlarımızla birlikte taraftarlarımızın özlemle beklediği şampiyonluğu hediye edebiliriz bu sene.

Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak."