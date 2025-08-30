Özel jetle Türkiye’ye gelen Jose Mourinho tarifeli uçakla Portekiz’e döndü! Fenerbahçe’de Mourinho dönemi böyle geçti

Portekizli teknik adamın yönetim ve Ali Koç ile sorunları olduğu kamuoyu tarafından konuşulmuştu. (AFP)



YENİ SEZONA BÜYÜK UMUTLA GİRİLDİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 2025-2026 sezonuna büyük umutlarla başladı.



Kariyerinde çalıştırdığı takımlarda 2. sezonunda önemli başarılara imza atan Mourinho, sarı-lacivertli ekipte ise ana hedefin uzağında kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşen Mourinholu Fenerbahçe, rakibini saf dışı bırakmayı başardı.



Fenerbahçe, play-off turunda ise Mourinho'nun ülkesinin takımlarından Benfica ile eşleşti.



Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, bu turda rakibini elemeyi başaramadı ve Fenerbahçe bir kez daha Şampiyonlar Ligi hedefinden uzak kaldı.



Fenerbahçe, Portekizli teknik adam yönetiminde yeni sezonda Süper Lig'de oynadığı 2 müsabakada ise 1'er galibiyet ve beraberlik yaşadı.