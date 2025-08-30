Özel jetle Türkiye’ye gelen Jose Mourinho tarifeli uçakla Portekiz’e döndü! Fenerbahçe’de Mourinho dönemi böyle geçti

30 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr
AA
Giriş: 30.08.2025 12:59 Güncelleme: 30.08.2025 13:04
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertilerle yolları ayrıldı. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı dönemde Türkiye'ye özel jetle gelen Portekizli teknik adam, görevine son verilmesinin ardından tarifeli uçakla ülkesine döndü.

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Portekizli teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.


Jose Mourinho, İstanbul'dan tarifeli uçakla Portekiz'in yolunu tuttu. (AA)Jose Mourinho, İstanbul'dan tarifeli uçakla Portekiz'in yolunu tuttu. (AA)
Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Portekizli teknik adamın yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.

Portekizli teknik adamın havalimanındaki düşünceli tavırları dikkat çekti. (AA)Portekizli teknik adamın havalimanındaki düşünceli tavırları dikkat çekti. (AA)

FENERBAHÇE KARİYERİ 15 AY SÜRDÜ
Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho dönemi, yaklaşık 15 ay sürdü.

Sarı-lacivertli kulüp ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, yaklaşık 15 ay görevde kalabildi.

Fenerbahçe'nin başında geçen sezon Süper Lig'de 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Elde ettiği sonuçlarla Galatasaray'ın gerisinde ligde 2. sırada kalan Fenerbahçe, Mourinho'nun ilk sezonunda bu kulvarda istediği sonuca ulaşamadı.

Selefi İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin bir önceki sezon 99 puan toplayan performansının ardından takımıyla 84 puanı hanesine yazdıran Mourinho, beklentileri karşılayamamış oldu.

Jose Mourinho Türkiye'ye özel jet ile gelmişti. (A Haber arşiv)Jose Mourinho Türkiye'ye özel jet ile gelmişti. (A Haber arşiv)

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini 2 maçta da mağlup eden Mourinho gözetimindeki Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Fransa'nın Lille ekibini geçmeyi başaramamıştı.

Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Portekizli teknik adam yönetimindeki sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 8 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 4 beraberlik yaşayarak adını üst tura yazdırmayı başardı.

Son 16 play-off turunda Anderlecht'i 1'er galibiyet ve beraberlikle eleyen Fenerbahçe, son 16'ya kaldı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri yaklaşık 15 ay sürdü. (AA)Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri yaklaşık 15 ay sürdü. (AA)

RANGERS MAÇI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın Rangers ekibiyle eşleşti.

Portekizli teknik adamın Avrupa'daki tecrübesinden dolayı bu kulvarda büyük başarı bekleyen sarı-lacivertli camia, Rangers karşısında büyük hayal kırıklığına uğradı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği rakibine 3-1 kaybederken spor kamuoyunda Mourinho'nun tercihleri, alınan kötü sonucun nedeni olarak gösterildi.

İlk maçtaki hatalarını ikinci müsabakada telafi eden Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde en beğenilen karşılaşmalarından birine Rangers deplasmanında imza attı.

Fenerbahçe, Rangers karşısında normal süresini ve uzatma devrelerini 2-0 önde tamamladığı mücadelede seri penaltı atışları sonucunda kupanın dışında kalmıştı.

Jose Mourinho'nun Türkiye kariyeri kupasız kapandı. (Reuters)Jose Mourinho'nun Türkiye kariyeri kupasız kapandı. (Reuters)

TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY'A ELENDİ
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Türkiye Kupası'nda da istediğini alamadı.

Kupada 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, elde ettiği 3 galibiyetin ardından çeyrek finalde sahasında rakibi Galatasaray ile karşılaştı.

Taraftarı önünde Mourinho yönetiminde rakibine boyun eğen Fenerbahçe, bir kupanın daha dışında kaldı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sonuca ulaşamadı.

Portekizli teknik adamın yönetim ve Ali Koç ile sorunları olduğu kamuoyu tarafından konuşulmuştu. (AFP)Portekizli teknik adamın yönetim ve Ali Koç ile sorunları olduğu kamuoyu tarafından konuşulmuştu. (AFP)

YENİ SEZONA BÜYÜK UMUTLA GİRİLDİ
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 2025-2026 sezonuna büyük umutlarla başladı.

Kariyerinde çalıştırdığı takımlarda 2. sezonunda önemli başarılara imza atan Mourinho, sarı-lacivertli ekipte ise ana hedefin uzağında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşen Mourinholu Fenerbahçe, rakibini saf dışı bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, play-off turunda ise Mourinho'nun ülkesinin takımlarından Benfica ile eşleşti.

Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, bu turda rakibini elemeyi başaramadı ve Fenerbahçe bir kez daha Şampiyonlar Ligi hedefinden uzak kaldı.

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam yönetiminde yeni sezonda Süper Lig'de oynadığı 2 müsabakada ise 1'er galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Jose Mourinho'nun yaklaşık 15 milyon euro tazminat alacağı öğrenildi. (EPA)Jose Mourinho'nun yaklaşık 15 milyon euro tazminat alacağı öğrenildi. (EPA)

TOPLAM 62 MAÇ
Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde 62 resmi maça çıktı.

Söz konusu müsabakalarda 37 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, Mourinho gözetiminde tüm kulvarlarda 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

KAMUOYUNA AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULDU
Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde açıklamalarıyla da çok ön planda yer aldı.

Kariyeri boyunca basına verdiği demeçlerle dikkati çeken Portekizli çalıştırıcı, benzer bir performansa sarı-lacivertlilerde de imza attı.

Hakem performansları, rakipler ve bazen de oyuncularıyla ilgili alışılmışın dışında açıklamalarıyla öne çıkan Mourinho, son olarak yönetime karşı da olumsuz ifadeler kullanmıştı.

