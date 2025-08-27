28 Ağustos 2025, Perşembe
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Umutları yıkan gol Aktürkoğlu'ndan geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 09:21 Güncelleme: 28.08.2025 01:17
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup oldu. İlk maçı evinde golsüz tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçta ilk yarıda kalesinde gördüğü gol sonrası pozisyon üretmekte sıkıntı yaşarken sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

İŞTE İLK 11'LER

BENFICA: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Barreiro, Kerem, Pavlidis

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Jayden, Semedo, Fred, Amrabat, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Talisca

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR:

3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis'in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

11. dakikada Benfica'nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis'in şutunda top ağlara gitti.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

16. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

28. dakikada ceza sahası dışında Rios'un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

35. dakikada Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

İKİNCİ YARI YAŞANANLAR

62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında kale önünde Antonio Silva'nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

72. dakikada sağ kanattan Oğuz'un ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

73. dakikada sol kanattan Oosterwolde'nin ortasında arka direkte Talisca'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın yerden gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

82. dakikada Talisca, Antonio Silva'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+ maçın hakemi son düdüğü çaldı. Maç sonucu Benfica 1 - 0 Fenerbahçe

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ DEVAM ETTİ

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasına kalamadı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldı. Fenerbahçe, cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev ve 2024'te Lille'e elenerek, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasreti 17 yıla çıktı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Şampiyonlar Ligi elemelerine bu sezon 3. eleme turundan başlayan Kanarya, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-2 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek play-off turuna yükseldi. Bu turda da Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda kaybetti.

AVRUPA LİGİ'NDE 8 SEZON OYNADI

Fenerbahçe, Haziran 2009'da statü değişikliğine gidilen UEFA Avrupa Ligi gruplarında 8 sezon yer aldı. Sarı-lacivertliler, 7 sezonda bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. 4 kez de grubunu lider tamamladı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Kanarya, geçtiğimiz sezon uygulanan lig aşamasında da ilk 24'te yer alarak play-off turuna yükseldi, kupaya son 16 turunda veda etti. Fenerbahçe en başarılı sezonu olan 2012-2013'te yarı finalde Benfica'ya elenerek final şansını kaybetti.

