Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti! Umutları yıkan gol Aktürkoğlu’ndan geldi

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ DEVAM ETTİ

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasına kalamadı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldı. Fenerbahçe, cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev ve 2024'te Lille'e elenerek, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasreti 17 yıla çıktı.