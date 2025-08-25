Fenerbahçe’de gözler seçime çevrildi: Sadettin Saran adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'de yaklaşan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları ortaya çıkmaya başladı. Sadettin Saran, adaylık için gerekli 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu.

Saran adaylık için yaptığı açıklamada, "Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.