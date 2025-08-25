25 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
25.08.2025 11:11
Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Portekiz'de oynayacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA, maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşmasında düdük çalacak hakem resmen açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Slavko Vincic, Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki derbiyi de yönetmişti. (A Haber arşiv)Slavko Vincic, Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki derbiyi de yönetmişti. (A Haber arşiv)

DERBİYİ YÖNETMİŞTİ
Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçı yönetmişti.

İki takım arasındaki ilk maç, Fenerbahçe'nin sahasında 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

