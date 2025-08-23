Fenerbahçe rahat geçti! Sarı-lacivertliler 3 puanı 3 golle kazandı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca ile bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde çıktığı ilk lig maçından 3-1'lik net bir skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini; Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca kaydederken Kocaelispor'un golünü ise Bruno Petkovic'den geldi.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:
İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Archie Brown, Anderson Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri
KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ:
Alexander Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Olexandr Syrota, Aaron Appindangoye, Massadio Haidara, Manuel Show, Tarkan Serbest, Joseph Nonge, Can Keleş, Ryan Mendes, Bruno Petkovic
MAÇTA ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR:
5. dakikada sol taraftan Çağlar'ın ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
12. dakikada sağ taraftan Oğuz'un ortasına ceza sahası içi sağ çaprazından Duran'ın topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
17. dakikada Fred'in savunma arkasına pasına hareketlenen En-Nesyri, ceza sahası içi sol tarafta topla buluştu ve pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarıya çıktı.
22. dakikada ceza yayı içinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Petkovic'in sağ tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
29. dakikada sağ tarafta uzak mesafeden Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.
46. dakikada oyuna 2. yarıda dahil olan Tayfur Bingöl, İsmail Yüksek'e yaptığı hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.
51. dakikada İsmail Yüksek'in uzaktan şutunda top savunmadan sekti. Ceza sahası içinde top Duran'ın önünde kaldı. Jhon Duran'ın içeri çevirdiği topu boş kaleye yuvarladı.
57. dakikada Hakemin kararlarına Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho itirazlarından ötürü sarı kart gördü.
66. dakikada Oğuz Aydın sağ kanattan çizgiye kadar inerek orta açtı. Açılan ortaya kafa vuran Anderson Talisca takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.
76. dakikada Talisca bir kez daha skor üreten isim oldu ve Brezilyalı maçı 4-1'e getiren golü kaydetti. Ancak golün ardından VAR'dan uyarı geldi. Szymanski'nin golden önce faul yaptığı belirtilerek filelere giden top gol değeri kazanmadı.
90+5 Maçın hakemi Mehmet Türkmen mücadeleyi sonlandıran düdüğü çaldı.Böylece Fenerbahçe, Kocaelispor mücadelesinden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
