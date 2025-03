Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme: Bazı şeyler değişmezse Fenerbahçe’nin şampiyonluğu imkansız

Mourinho, Türkçe'de ʺskandalʺ kelimesini öğrendiğini vurguladı (AA)

"TÜRKÇEDE YENİ BİR KELİME ÖĞRENDİM: SKANDAL"

Yaşananların tek kulübün çabası ile çözülebilecek bir şey olmadığını ifade eden Mourinho, "Bu, yürürlükte olan bir sistemi yok etmeyecektir. Bu sizin liginiz. Burası futbolcu olmayı hayal eden her çocuğun ligi. Kulübünü seven her çocuğun ligi. Burası sizin liginiz ve eğer mevcut durumdan memnunsanız, o zaman mutlu olun. Yeni bir kelime öğrendim Türkçe'de: 'skandal'. Ama bu ülkede birçok insan bundan hoşlanıyor. Kendim hakkında düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa tabii ki dokuz sekizden iyidir ama ben kendimi değil kulübü düşünüyorum." dedi.