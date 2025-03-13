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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme: Bazı şeyler değişmezse Fenerbahçe'nin şampiyonluğu imkansız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 12:19 Güncelleme: 13.03.2025 12:25
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Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme: Bazı şeyler değişmezse Fenerbahçe’nin şampiyonluğu imkansız

İngiltere'de yayın yapan Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, olay ifadeler kullandı. Türkiye'de bazı şeyler değişmeden Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının 'imkansız' olduğunu iddia eden Mourinho, normal koşullar altında sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında önde olacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmak isteyen Fenerbahçe'de Glasgow Rangers ile yapılacak maç için İskoçya'ya gidilirken, teknik direktör Jose Mourinho Sky Sports'a yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam Galatasaray'a gönderme yaparken, "Ülkede herkes biliyor ki bir şeyler değişmezse lig şampiyonluğunu kazanmak imkansız." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun Sky Sports'a verdiği röportajdan görüntüJose Mourinho'nun Sky Sports'a verdiği röportajdan görüntü

SPORTİF REKABET YOK
Türkiye'de yaşananların sportif rekabet ile ilgili olmadığını iddia eden Mourinho, "Bu, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük bir şey. Burada yaşarsanız ya da derinlere inmeye çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz." dedi.

Mourinho Türkiye'de şampiyonlukların sahada kazanılmadığını iddia etti. (AA)Mourinho Türkiye'de şampiyonlukların sahada kazanılmadığını iddia etti. (AA)

"BAZI ŞEYLER DEĞİŞMEDEN ŞAMPİYONLUK İMKANSIZ"
Son dönemde sahada iyi bir istikrar yakaladıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, şampiyonluk ile ilgili ise olay bir açıklamada bulundu. Mourinho, Fenerbahçe'nin ülkede bazı şeyler değişmeden şampiyon olmasını "imkansız" olarak nitelendirirken; "Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum çünkü burası güzel bir ülke. Ama buradaki futbol bundan daha fazlası olmalı." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam normal koşullarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında önde olacağını söyledi. (AA)Portekizli teknik adam normal koşullarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında önde olacağını söyledi. (AA)

"NORMAL KOŞULLARDA ÖNDE OLURDUK"
Sahada normal koşullar altında Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında önde olacağını iddia eden Mourinho, "Şunu söyleyebilirim ki, normal koşullarda, birinci olmak için mücadele eden ikinci takım olmazdık. Normal koşullarda şampiyonluk yarışı biterdi ama (bizim kazanmamızla) büyük bir farkla biterdi." dedi.

Mourinho, Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak ʺBunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?ʺ yorumunda bulundu. (AA)Mourinho, Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak ʺBunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?ʺ yorumunda bulundu. (AA)

GALATASARAY'A ADANA DEMİRSPOR TEPKİSİ
Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili de konuşan Mourinho şunları söyledi: "Hakemin Galatasaray'ı kayırması çok fazla olduğu için bir takımın maçı terk ettiğini hayal edebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü yaşananlar çok saçmaydı. Ama daha da gülünç olan Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, bir takımın maçı terk etmek zorunda kalacak kadar saygısızlığa uğradığını hissetmesiydi."

Mourinho, Türkçe'de ʺskandalʺ kelimesini öğrendiğini vurguladı (AA)Mourinho, Türkçe'de ʺskandalʺ kelimesini öğrendiğini vurguladı (AA)

"TÜRKÇEDE YENİ BİR KELİME ÖĞRENDİM: SKANDAL"
Yaşananların tek kulübün çabası ile çözülebilecek bir şey olmadığını ifade eden Mourinho, "Bu, yürürlükte olan bir sistemi yok etmeyecektir. Bu sizin liginiz. Burası futbolcu olmayı hayal eden her çocuğun ligi. Kulübünü seven her çocuğun ligi. Burası sizin liginiz ve eğer mevcut durumdan memnunsanız, o zaman mutlu olun. Yeni bir kelime öğrendim Türkçe'de: 'skandal'. Ama bu ülkede birçok insan bundan hoşlanıyor. Kendim hakkında düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa tabii ki dokuz sekizden iyidir ama ben kendimi değil kulübü düşünüyorum." dedi.

Söz konusu haberde Galatasaray'ın derbi sonrası sözleri nedeniyle Mourinho'ya dava açtığı da belirtildi. (İHA)Söz konusu haberde Galatasaray'ın derbi sonrası sözleri nedeniyle Mourinho'ya dava açtığı da belirtildi. (İHA)

Fenerbahçe'nin bunca yıldır neden şampiyon olamadığı ile ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'nin Türkiye'de sahip olduğu 35 milyon taraftarı düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bunca yıldır neden hiç şampiyon olamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluk kazanmaya çalışmak kendimden çok kulüp ve taraftarlar için önemli. Ben onlar için çalışıyorum." sözleriyle açıklamalarına son verdi.

Sky Sports'ta yer alan haberde Fenerbahçe ve Mourinho'nun taraflı açıklamalarına karşılık olarak Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin kayrıldığına yönelik iddiaları olduğuna yer verildi. Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde oynanan derbi maçı sonrası söylediği sözlerle ilgili Galatasaray'ın dava açtığına vurgu yapılırken; Portekizli teknik adamın bu sözleri nedeniyle pişman olmadığına da dikkat çekildi.

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