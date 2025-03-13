Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme: Bazı şeyler değişmezse Fenerbahçe’nin şampiyonluğu imkansız

Söz konusu haberde Galatasaray'ın derbi sonrası sözleri nedeniyle Mourinho'ya dava açtığı da belirtildi. (İHA)

Fenerbahçe'nin bunca yıldır neden şampiyon olamadığı ile ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'nin Türkiye'de sahip olduğu 35 milyon taraftarı düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bunca yıldır neden hiç şampiyon olamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluk kazanmaya çalışmak kendimden çok kulüp ve taraftarlar için önemli. Ben onlar için çalışıyorum." sözleriyle açıklamalarına son verdi.

Sky Sports'ta yer alan haberde Fenerbahçe ve Mourinho'nun taraflı açıklamalarına karşılık olarak Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin kayrıldığına yönelik iddiaları olduğuna yer verildi. Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde oynanan derbi maçı sonrası söylediği sözlerle ilgili Galatasaray'ın dava açtığına vurgu yapılırken; Portekizli teknik adamın bu sözleri nedeniyle pişman olmadığına da dikkat çekildi.