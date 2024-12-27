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Fenerbahçe'de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 10:31 Güncelleme: 27.12.2024 10:44
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Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de devre arasında takımdan gönderilecek oyuncular belirlendi. Teknik heyet ve yönetim, 7 oyuncunun biletini kesti. Listede sarı lacivertli taraftarların beğendiği yıldız oyuncunun da olması şaşırttı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra gönderilecek isimleri de belirledi.

Yönetim ve teknik heyet 7 oyuncunun biletini kestiYönetim ve teknik heyet 7 oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe, ocak ayında en az 4 transfer yapacak. İç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'le yeni sözleşme görüşmelerine ise devam ediyor.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 7 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi. O isimler şöyle sıralandı:

Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Cengiz Ünder

Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Samet Akaydin

Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Levent Mercan

Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Bartuğ Elmaz

Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Serdar Aziz

Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Burak Kapacak

Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Allan Saint-Maximin

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Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz
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