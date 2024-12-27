Fenerbahçe'de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz
Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de devre arasında takımdan gönderilecek oyuncular belirlendi. Teknik heyet ve yönetim, 7 oyuncunun biletini kesti. Listede sarı lacivertli taraftarların beğendiği yıldız oyuncunun da olması şaşırttı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra gönderilecek isimleri de belirledi.
Fenerbahçe, ocak ayında en az 4 transfer yapacak. İç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'le yeni sözleşme görüşmelerine ise devam ediyor.
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 7 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi. O isimler şöyle sıralandı:
Cengiz Ünder
Samet Akaydin
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Levent Mercan
Bartuğ Elmaz