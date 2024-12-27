Fenerbahçe’de 7 oyuncunun bileti kesildi! Listede büyük sürpriz

Yönetim ve teknik heyet 7 oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe, ocak ayında en az 4 transfer yapacak. İç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'le yeni sözleşme görüşmelerine ise devam ediyor.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 7 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi. O isimler şöyle sıralandı: