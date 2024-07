Jose Mourinho basın toplantısında konuştu: Hedefimiz turu geçmek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarınki maça ilk maçıymış gibi baktığını söyleyen Jose Mourinho, "Her yıl yeni bir yıldır ve her turnuva yeni bir turnuvadır. Ben kariyerimde hep böyle baktım. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarın ilk maçım gibi bakıyorum çünkü motivasyon her gün yenilenebilen bir şeydir" şeklinde konuştu.