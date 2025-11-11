Spor Zirvesi Turkuvaz'da toplandı! "Sezonun Oscarları" sahiplerini buldu
Geleneksel hale gelen ve her yıl büyük heyecanla beklenen “Turkuvaz Medya Spor Zirvesi” bugün gerçekleştirildi. Spora yön veren isimlerin bir araya geldiği organizasyonda, alanında uzman konuklar özel oturumlarla spor dünyasının gündemini değerlendirdi. Öte yandan Süper Lig’de geçen sezona damgasını vuran isimler de ödüllerini aldı.
Artık geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bugün yine spora yön veren, başarılarıyla öne çıkan, fikirleriyle Türk sporunun gelişimine katkı veren isimleri bir araya getirdi.
TURKUVAZ DİJİTAL'E ÖDÜL!
Turkvuaz Medya Spor Zirvesi’nde bu yıl ilk kez dijital spor haber sitesi dalında ödül verildi.
Bu kategoride aspor.com.tr ve fotomac.com.tr sitelerinin spor haberciliğine yeni bir boyut kazandıran ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla Türkiye'nin referans spor kanalları olması ve spor camiasına katkılardan dolayı ödül web siteleri adına Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce'ye takdim edildi.
ÖZBEK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sporun Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalarda bulunurken, transfer hakkında da konuştu. Özbek, "Galatasaray göreve geldiğimiz günden itibaren baya emek veriyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Ekibimizle eksikleri gidermek için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. Şampiyonluğu yakalamak ve Türkiye Kupası’nı almak için çalışacağız. Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağımız belli. Son 3 maçı iyi oynadık ve galibiyet aldık. Hedefimiz ilk 8 ve ilk 16 içinde olmak. Taraftarın beklediği başarıyı yakalamak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
YILIN 'EN'LERİ ÖDÜLLERİNİ ALIYOR!
Yılın kalecisi: Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Yılın sağ beki: Zeki Yavru (Samsunspor)
Yılın sağ stoperi: Skriniar (Fenerbahçe)
Yılın sol stoperi: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
Yılın ön liberosu: Torreira (Galatasaray)
Yılın orta saha oyuncusu: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Yılın sağ kanat oyuncusu: Zubkov (Trabzonspor)
Yılın 10 numarası: Rafa Silva (Beşiktaş)
Yılın golcüsü: Osimhen (Galatasaray)
Yılın Şampiyon Teknik Direktörü: Okan Buruk (Galatasaray)
Yılın takımı: Galatasaray
Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı: Dursun Özbek (Galatasaray)
Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Galatasaray
Futbolda Yeni Nesil İletişim Ödülü: Trabzonspor
Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü: Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus)
En İyi Lejyoner Ödülü: Hakan Çalhanoğlu (Inter)
Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü: Vincenzo Montella (Milli Takım Teknik Direktörü)
Yılın En İyi Dijital Spor Haber Sitesi: Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce (aspor.com.tr, fotomac.com.tr)
BAKAN BAK'A TURKUVAZ MEDYA ÖZEL ÖDÜLÜ!
BAKAN BAK: TÜRK SPORUNDA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI
"TÜRK SPORUNDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI"
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, oturumda önemli açıklamalar yaptı.
Bakan Bak'ın açıklamaları şu şekilde:
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
TÜRK SPORUNDA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI
Tabii Turkuvaz Medya Grubu'nun Spor Zirvesi başlığı altında Türk sporunun geleceğiyle ilgili, vizyonuyla ilgili çeşitli panellerin yapıldığı, tartışmaların yapıldığı bu ortamda hepimiz sporun daha iyiye gitmesi için birlikte çalışıyoruz. Bu noktada Turkuvaz Medya'nın bu çabasına biz de destek vermek üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Kendilerine bizi davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Türk sporunda federasyon başkanı arkadaşımız, Voleybol Federasyonu Başkanımızın da, Mehmet Akif Üstündağ'ın da ifade ettiği gibi, Futbol Federasyonu Başkanımızın da ifade ettiği gibi, gerçekten Türk sporunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması, gençlerle ilgili vizyonel çalışmaları ve Türk sporuyla ilgili engin tecrübesi vesilesiyle de gerçekten büyük yatırımlar yapıldı. Türk sporunda bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Öncelikle buradan başlayalım. Tabii Türk sporunun 41 tane stadyum inşası tamamlandı. UEFA standartlarında, Avrupa standartlarında ve FIFA standartlarında. Bunun yanında onlarca, yüzlerce spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok spor tesisi yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bunların hepsi gerçekten ülkemiz açısından da çok çok kıymetli. Türk sporu açısından da kıymetli. Bunların meyvelerini almaya başlıyoruz. Gerçekten Türkiye bir spor devrimi, spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Bunun katkısı tabii spordaki gelişmelerle de ölçülüyor. Gerçekten 2025 yılında Türk sporunda önemli başarılar elde edildi.
HACIOSMANOĞLU’NA ÖDÜL!
Türk futboluna üstün hizmet ödülü İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na verildi.
TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:
Sayın Bakanım, değerli misafirler, çok değerli Turkuvaz ailesi mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizin saygın kuruluşlarından Turkuvaz Medya'nın her yıl başarıyla düzenlediği Sporun Zirvesi'nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türk sporunun masaya yatırıldığı, geleceğinin konuşulduğu ve fikir alışverişinin yapıldığı bu önemli platform, ülkemizin sporuna güçlü katkılar sağlamaktadır. Bugün burada sadece bir yılı değerlendirmek için değil, Türkiye'nin yüz yılını, spor vizyonuna ortak katkı sağlamak için bulunuyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu vizyon, yalnızca ekonomik ve teknolojik hedeflere değil aynı zamanda küresel, sosyal ve sportif atılımları kapsıyor. Bu kapsamda biz spora sadece rekabet alanı olarak olmasının ötesinde toplumsal barışın, dostluğun ve birliğin dili olarak görüyoruz. Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi ise temiz, adil ortamda rekabet edilmesini ve sporumuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır.
"HER CAMİAYA EŞİT MESAFEDE KALACAĞIZ"
Göreve başlarken adil, şeffaf sözünü verdik. Yönetim olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporun kaosun değil, huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız ve ilkeli yönetim anlayışımızı benimsedik. Her takıma, her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna, ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayışımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunun kavgadan değil, fair-play içinde rekabetle beslenen bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi milletimiz bizden kısır tartışmaları değil, kardeşliği, adaleti ve kaliteli futbolu bekliyor. O nedenle mücadeleyi saha içinde yapalım, saha dışında dostluğu, dayanışmayı güçlendirelim. Küme düşeni, şampiyon olanı hep beraber alkışlayalım.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNE ŞİMDİDEN HAZIRIZ"
Kıymetli konuklar, ülkemizin son yıllarda her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Bazı stadyumlarımız modernize edildi. Çoğu ülkede olmayan statlara ve tesislere kavuştuk. Bunlar sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sinin teminatı. UEFA'nın bir merkezini İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda Avrupa Ligi, Konferans Ligi finallerini ülkemizde düzenleyeceğiz. En önemlisi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla ortaklaşa yine İstanbul'da düzenleyeceğiz ev sahipliğimizde. Dünyanın gözünün bir kez daha ülkemizde olmasını sağlayacak Avrupa Şampiyonası finallerine şimdiden hazırız.
"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"
Bu dev turnuva sadece sportif başarı değil, ülkemizin organizasyon gücünün ve küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır. Finalleri düzenleyen her ülkede olduğu gibi bu turnuva çarpan etkisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, her sektörde gözle görülür büyümeye neden olacaktır. Milli takımımız dört gün sonra Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek. 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynayacağız. Türk halkının etrafında kenetlendiği Milli Takımımızın gruplardan direkt çıkma, Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şeyin olabilir. Bu yüzden liderliği sonuna kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Direkt gidemesek bile play-off'tan Dünya Kupası'na biletini alacağımıza inancım tamdır. 80 milyonu temsil eden Milli Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum.
"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR BİZLERİ AVRUPA'DA MUTLU ETTİ"
Bu yıl temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında grup maçlarında aldıkları sonuçlar bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı temsilcilerimize teşekkür ediyor, bu başarılarının devamını diliyorum.
Ülkemizin gelecek yıllarda uluslararası alanda daha fazla takımla temsil edilmesini istiyoruz. Dünya futbolundaki pasta giderek daha da büyüyor. Avrupa kupalarına daha fazla katılım ve başarı sonuçlar, bu pastadan daha fazla pay almamızı sağlayacaktır. Futbol bizim için sadece bir oyun değil, birliğin, toplumsal barışın ve ortak sevincin ifadesidir. Bu sevincimize gölge düşürecek, futbol coşkumuzu baltalayacak herkesin karşısında olacağız. Biz sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten asla taviz vermeden hak edenin kazandığı bir düzeni tesis etmekle kararlıyız. Bu yolda emek veren, destek olan futbolumuzun gelişimi için saha içinde ve saha dışında her mecrada alın teri döken tüm futbol paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
SPOR ZİRVESİ BAŞLADI!
SPORUN ZİRVESİ!
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim ve konuk katılacak.
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi, Trabzonspor U19 Takımı'nın yükselişi, Manş'tan okyanuslara sınırları aşan Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı'nın başarısı olayın kahramanları tarafından anlatılacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli sporcular da Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Spor Zirvesi'nde yer alacak. Organizasyon 'FotoMaç Süper Lig'in en iyileri' ödül töreni ile sona erecek.
SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİNİ ALACAK
Futbol, basketbol ve voleybol ve spor ekonomisine dair oturumların düzenleneceği zirvenin son bölümünde "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini bulacak.
