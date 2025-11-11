Spor Zirvesi Turkuvaz'da toplandı! "Sezonun Oscarları" sahiplerini buldu

10:37 11 Kasım 2025

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

Sayın Bakanım, değerli misafirler, çok değerli Turkuvaz ailesi mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizin saygın kuruluşlarından Turkuvaz Medya'nın her yıl başarıyla düzenlediği Sporun Zirvesi'nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türk sporunun masaya yatırıldığı, geleceğinin konuşulduğu ve fikir alışverişinin yapıldığı bu önemli platform, ülkemizin sporuna güçlü katkılar sağlamaktadır. Bugün burada sadece bir yılı değerlendirmek için değil, Türkiye'nin yüz yılını, spor vizyonuna ortak katkı sağlamak için bulunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu vizyon, yalnızca ekonomik ve teknolojik hedeflere değil aynı zamanda küresel, sosyal ve sportif atılımları kapsıyor. Bu kapsamda biz spora sadece rekabet alanı olarak olmasının ötesinde toplumsal barışın, dostluğun ve birliğin dili olarak görüyoruz. Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi ise temiz, adil ortamda rekabet edilmesini ve sporumuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

"HER CAMİAYA EŞİT MESAFEDE KALACAĞIZ"

Göreve başlarken adil, şeffaf sözünü verdik. Yönetim olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporun kaosun değil, huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız ve ilkeli yönetim anlayışımızı benimsedik. Her takıma, her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna, ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayışımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunun kavgadan değil, fair-play içinde rekabetle beslenen bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi milletimiz bizden kısır tartışmaları değil, kardeşliği, adaleti ve kaliteli futbolu bekliyor. O nedenle mücadeleyi saha içinde yapalım, saha dışında dostluğu, dayanışmayı güçlendirelim. Küme düşeni, şampiyon olanı hep beraber alkışlayalım.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNE ŞİMDİDEN HAZIRIZ"

Kıymetli konuklar, ülkemizin son yıllarda her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Bazı stadyumlarımız modernize edildi. Çoğu ülkede olmayan statlara ve tesislere kavuştuk. Bunlar sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sinin teminatı. UEFA'nın bir merkezini İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda Avrupa Ligi, Konferans Ligi finallerini ülkemizde düzenleyeceğiz. En önemlisi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla ortaklaşa yine İstanbul'da düzenleyeceğiz ev sahipliğimizde. Dünyanın gözünün bir kez daha ülkemizde olmasını sağlayacak Avrupa Şampiyonası finallerine şimdiden hazırız.

"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Bu dev turnuva sadece sportif başarı değil, ülkemizin organizasyon gücünün ve küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır. Finalleri düzenleyen her ülkede olduğu gibi bu turnuva çarpan etkisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, her sektörde gözle görülür büyümeye neden olacaktır. Milli takımımız dört gün sonra Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek. 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynayacağız. Türk halkının etrafında kenetlendiği Milli Takımımızın gruplardan direkt çıkma, Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şeyin olabilir. Bu yüzden liderliği sonuna kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Direkt gidemesek bile play-off'tan Dünya Kupası'na biletini alacağımıza inancım tamdır. 80 milyonu temsil eden Milli Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR BİZLERİ AVRUPA'DA MUTLU ETTİ"

Bu yıl temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında grup maçlarında aldıkları sonuçlar bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı temsilcilerimize teşekkür ediyor, bu başarılarının devamını diliyorum.

Ülkemizin gelecek yıllarda uluslararası alanda daha fazla takımla temsil edilmesini istiyoruz. Dünya futbolundaki pasta giderek daha da büyüyor. Avrupa kupalarına daha fazla katılım ve başarı sonuçlar, bu pastadan daha fazla pay almamızı sağlayacaktır. Futbol bizim için sadece bir oyun değil, birliğin, toplumsal barışın ve ortak sevincin ifadesidir. Bu sevincimize gölge düşürecek, futbol coşkumuzu baltalayacak herkesin karşısında olacağız. Biz sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten asla taviz vermeden hak edenin kazandığı bir düzeni tesis etmekle kararlıyız. Bu yolda emek veren, destek olan futbolumuzun gelişimi için saha içinde ve saha dışında her mecrada alın teri döken tüm futbol paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.