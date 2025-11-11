Turkuvaz Dijital’e ödül!

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zirvede spor dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelirken, yılın ‘en’leri de açıklandı. Turkuvaz Dijital, “Spor Haber Sitesi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce teslim aldı.