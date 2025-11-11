11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Turkuvaz Dijital'e ödül!
Turkuvaz Dijital’e ödül!

Turkuvaz Dijital'e ödül!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 13:02
Güncelleme:11.11.2025 13:05
Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zirvede spor dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelirken, yılın ‘en’leri de açıklandı. Turkuvaz Dijital, “Spor Haber Sitesi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce teslim aldı.
Turkuvaz Dijital’e ödül!
Turkuvaz Dijital’e ödül!
Turkuvaz Dijital'e ödül!
Bakan Bak: Türk sporunda önemli yatırımlar yapıldı
Bakan Bak: Türk sporunda önemli yatırımlar yapıldı
Hacıosmanoğlu: Futbol bizim için sadece bir oyun değil
Hacıosmanoğlu: Futbol bizim için sadece bir oyun değil
Futbolda dehşet! Oyuncuyu boğazından yaraladı
Futbolda dehşet! Oyuncuyu boğazından yaraladı
Futbolda bahis soruşturması
Futbolda bahis soruşturması
Beşiktaşlı futbolcu adliyede
Beşiktaşlı futbolcu adliyede
TFF temiz eller operasyonunu başlattı
"TFF temiz eller operasyonunu başlattı"
19 bahis şüphelisi tutuklama istemiyle mahkemede
19 bahis şüphelisi tutuklama istemiyle mahkemede
Futbolda bahis operasyonu
Futbolda bahis operasyonu
Galatasaray Süper Lig’de ilk yenilgisini aldı
Galatasaray Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor
"Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor"
Futbolda bahis soruşturmasında şike izleri
Futbolda bahis soruşturmasında şike izleri
Daha Fazla Video Göster