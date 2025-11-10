beIN SPORTS binasına oyuncak silahlı baskın! Saldırganın binadan çıkarılma anı ahaber.com.tr'de
beIN SPORTS'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi bastı. Kemal S. isimli saldırgan Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ve özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler şahsı ikna ederek binadan çıkarıp emniyete götürdü. Öte yandan olayda kullanılan silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan saldırganın binadan çıkarılma anları ahaber.com.tr tarafından görüntülendi.
beIN SPORTS'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi bastı.
BİNADAN ÇIKARILMA ANLARI AHABER.COM.TR'DE
Saldırgan polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken şahsın binadan polis eşliğinde çıkarılma anları ahaber.com.tr kamerasına yansıdı.
OYUNCAK SİLAHLA KANAL BASTI
İKNA EDİLİP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.
Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.
"GÜNTEKİN ONAY KADIN GÜVENLİĞE HAKARET ETTİ" İDDİASI
Şüphelinin elinde silahla bağırarak içeri girdiği ve kanalda sunuculuk yapan Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edildi. Kanal kaynaklarından elde edilen iddiaya göre, Onay ile kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.
EŞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ İDDİASI
Saldırganın eşinin BeIN Sports binasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi.
