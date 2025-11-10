10 Kasım 2025, Pazartesi
beIN SPORTS binasına oyuncak silahlı baskın! Saldırganın binadan çıkarılma anı ahaber.com.tr'de

CANLI ANLATIM SPOR
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 12:27 Güncelleme: 10.11.2025 13:37
beIN SPORTS'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi bastı. Kemal S. isimli saldırgan Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ve özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler şahsı ikna ederek binadan çıkarıp emniyete götürdü. Öte yandan olayda kullanılan silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan saldırganın binadan çıkarılma anları ahaber.com.tr tarafından görüntülendi.

beIN SPORTS'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi bastı.

CANLI ANLATIM
13:17 10 Kasım 2025

BİNADAN ÇIKARILMA ANLARI AHABER.COM.TR'DE

Saldırgan polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken şahsın binadan polis eşliğinde çıkarılma anları ahaber.com.tr kamerasına yansıdı.

12:55 10 Kasım 2025

OYUNCAK SİLAHLA KANAL BASTI

Olay sonrası şahsın binayı basarken kullandığı silahın oyuncak olduğu tespit edildi. Saldırgan gözaltına alındı.
12:43 10 Kasım 2025

İKNA EDİLİP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.

Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

 

12:36 10 Kasım 2025

"GÜNTEKİN ONAY KADIN GÜVENLİĞE HAKARET ETTİ" İDDİASI

Şüphelinin elinde silahla bağırarak içeri girdiği ve kanalda sunuculuk yapan Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edildi. Kanal kaynaklarından elde edilen iddiaya göre, Onay ile kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.

12:35 10 Kasım 2025

EŞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ İDDİASI

Saldırganın eşinin BeIN Sports binasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi.

12:25 10 Kasım 2025

beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi girdi. Müzakereci polislerin şahsı ikna çabalarının sürdüğü öğrenildi.
