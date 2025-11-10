10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları beın SPORTS binasına silahlI baskın! Hakaret iddiası ve özür talebi
beın SPORTS binasına silahlI baskın! Hakaret iddiası ve özür talebi

beın SPORTS binasına silahlI baskın! Hakaret iddiası ve özür talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 12:46
Sarıyer'de beın SPORTS binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- beın SPORTS’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
beın SPORTS binasına silahlI baskın! Hakaret iddiası ve özür talebi
Örnek 2+1 ve 1+1 daire...
Örnek 2+1 ve 1+1 daire...
beın SPORTS binasına silahlı baskın!
beın SPORTS binasına silahlı baskın!
beın SPORTS binasına silahlı baskın!
beın SPORTS binasına silahlı baskın!
Eğlence mekanına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Eğlence mekanına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Ormanlık alanda çöp yığınları
Ormanlık alanda çöp yığınları
TOKİ’nin örnek dairesini A Haber görüntüledi
TOKİ’nin örnek dairesini A Haber görüntüledi
19 bahis şüphelisi adliyeye sevk edildi
19 bahis şüphelisi adliyeye sevk edildi
Sır perdesi aralanıyor mu? Yeni ses kaydı...
Sır perdesi aralanıyor mu? Yeni ses kaydı...
8 gündür süren sır dolu arayış!
8 gündür süren sır dolu arayış!
Böyle acı yok! Gözyaşlarıyla topladı
Böyle acı yok! Gözyaşlarıyla topladı
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası
Daha Fazla Video Göster