beIN SPORTS binasına silahlı baskın

beIN SPORTS'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi bastı. Kemal S. isimli saldırgan Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ve özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler şahsı ikna ederek binadan çıkarıp emniyete götürdü. Öte yandan olayda kullanılan silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan saldırganın binadan çıkarılma anları ahaber.com.tr tarafından görüntülendi.