10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları beIN SPORTS binasına silahlı baskın
beIN SPORTS binasına silahlı baskın

beIN SPORTS binasına silahlı baskın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 13:21
Güncelleme:10.11.2025 13:21
beIN SPORTS'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi bastı. Kemal S. isimli saldırgan Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ve özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler şahsı ikna ederek binadan çıkarıp emniyete götürdü. Öte yandan olayda kullanılan silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan saldırganın binadan çıkarılma anları ahaber.com.tr tarafından görüntülendi.
beIN SPORTS binasına silahlı baskın
beIN SPORTS binasına silahlı baskın
beIN SPORTS binasına silahlı baskın
Maskeli düşmanlığa da hakarete de karşıyız
“Maskeli düşmanlığa da hakarete de karşıyız”
Yeni nesiller Türkiye’yi zirvelere taşıyacaklar
"Yeni nesiller Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar"
Yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyoruz
"Yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyoruz"
Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız
"Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız"
Kurultay davasında istinaf yolu açıldı
Kurultay davasında istinaf yolu açıldı
Aramızda sıkıntı yok mesajı
"Aramızda sıkıntı yok" mesajı
500 bin sosyal konut başvurusu başladı
500 bin sosyal konut başvurusu başladı
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Yüzyılın konut projesine başvurular başlıyor
Yüzyılın konut projesine başvurular başlıyor
Özgür Özel’den dost kıyağı!
Özgür Özel'den dost kıyağı!
İttifak açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok
İttifak açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok
Daha Fazla Video Göster