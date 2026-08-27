Kartal’ın Avrupa rotası netleşiyor! İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri...
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında lig aşamasında yer alacak takımlar netleşirken, siyah-beyazlı temsilcimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Lig etabında doğrudan yer alacak ve eleme turlarından biletini alan takımların tamamlanmasıyla birlikte kura takvimi de netleşti.
Turnuvanın lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği çekilişin ardından Beşiktaş'ın lig etabında karşılaşacağı rakipler kesinleşecek.
BEŞİKTAŞ VINCENZO ITALIANO İLE AVRUPA SAHNESİNDE
2026-2027 sezonunda Avrupa'da başarı hedefleyen ve Vincenzo Italiano yönetiminde mücadele edecek siyah-beyazlılar, güçlü rakiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi lig etabında adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak.
İşte dev organizasyonda Beşiktaş'ın karşısına çıkması muhtemel takımlar ve lig etabının tüm ayrıntıları…
- Bayer Leverkusen
- Juventus
- Milan
- Olimpik Lyon
- AZ Alkmaar
- Olimpiakos
- Real Sociedad
- Marsilya
- Union Saint Gilloise
- Dinamo Zagreb
- Celtic
- Sparta Prag
- Rennes
- Sturm Graz
- Crystal Palace
- Bournemouth
- Sunderland
- NK Celje
- Celta Vigo
- Hoffenheim
- Torreense
- Hapoel Beer Shva
- NEC Nijmegen
- Levski Sofia
- Ararat Armenia
- Jagiellonia Bialystok
- RB Salzburg
- Omonia
- Viktoria Plzen
- Lilleström
- Benfica
- OFI
- Lech Poznan
- Ferencvaros
- Anderlecht