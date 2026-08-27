Kartal’ın Avrupa rotası netleşiyor! İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Lig etabında doğrudan yer alacak ve eleme turlarından biletini alan takımların tamamlanmasıyla birlikte kura takvimi de netleşti.

BEŞİKTAŞ VINCENZO ITALIANO İLE AVRUPA SAHNESİNDE

2026-2027 sezonunda Avrupa'da başarı hedefleyen ve Vincenzo Italiano yönetiminde mücadele edecek siyah-beyazlılar, güçlü rakiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi lig etabında adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak.

İşte dev organizasyonda Beşiktaş'ın karşısına çıkması muhtemel takımlar ve lig etabının tüm ayrıntıları…