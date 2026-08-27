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Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’e deplasmanda konuk oldu. Deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, toplam skorda 3-1 kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi’ne yazdırmayı başardı. İşte maçta yaşananlar…

Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti. İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano geniş bir rotasyonla sahaya çıktı.

Trossard'ı Litvanya'ya getirmeyen Italiano, Orkun Kökçü, Oh, Rıdvan gibi isimleri yedeğe çekerken Vlahovic'e ilk kez onbirde yer verdi. Beşiktaş karşılaşmaya "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Kartal, Olaitan, İlhan, Vlahovic" onbiri ile başladı.

Kauno Zalgiris'in onbiri ise "Deividas, Aldayr, Joris, Rokas, Yukiyoshi, Ivan, Anthony, Nosa, Leo, Gabriel, Fabien" şeklinde oldu.

Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş - 1

Mücadelede ilk atak Kauno'dan geldi. 17'nci dakikada Murillo'nun geri pasında araya giren Debeljuh Nübel'le karşı karşıya poziyonda topu auta vurdu. 32'nci dakikada İlhan Fakılı'nın ortasında kimse dokunamadığı top direkten döndü. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarının ilk pozisyonuna Beşiktaş girdi. 54'üncü dakikada Ouattara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic'in şutunu kaleci Deividas kurtarırken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Kauno Zalgiris 1-0 öne geçti. Savunmada Djalo'nun kaptırdığı topu kazanan Renan kaleci Nübel'in solundan çerçeveyi buldu ve Kauno'yu 1-0 öne geçirdi. Maç Kauno Zalgiris'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Avrupa Ligi'nin kura çekimi yarın Monako'da yapılacak. Kura çekimine başkan Serdal Adalı da katılacak.

Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş - 2

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

17. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Debeljuh, kaleci Nübel'le karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Cerny'nin uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Olaitan'ın şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan İlhan Fakılı'nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş - 3

(İKİNCİ YARI)

52. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ceza sahasına ortasına Cerny'nin volesinde top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.

64. dakikada Djalo'nun hatasında topu kapan Renan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

77. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Murillo'nun şutunda top yandan dışarı gitti.

Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş - 4

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.

Alanyaspor maçında görev verdiği oyunculardan sadece Alexander Nübel, Emirhan Topçu, Salih Özcan ve Vaclav Cerny'ye Kauno Zalgiris karşısında forma veren İtalyan teknik adam; Taylan Bulut, Emanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u kulübeye çekti.

Italiano bu isimlerin yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı ise Kartal Kayra Yılmaz oldu.

Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş - 5

VLAHOVIC İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Italiano tarafından ilk kez 11'de görevlendirilen Sırp oyuncu, Hradec Kralove ve Alanyaspor maçlarının son yarım saatlik bölümünde oyuna girdi.

Vlahovic, sonradan görev aldığı iki maçta da henüz gol sevinci yaşayamadı.

Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş - 6

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Litvanyalı futbolseverler rövanş maçına ilgi göstermedi.

15 bin kişilik Dariaus ir Gireno Stadı'nın büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün az bir kısmını doldurdu.

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