Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’e deplasmanda konuk oldu. Deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, toplam skorda 3-1 kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi’ne yazdırmayı başardı. İşte maçta yaşananlar…
Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti. İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano geniş bir rotasyonla sahaya çıktı.
Trossard'ı Litvanya'ya getirmeyen Italiano, Orkun Kökçü, Oh, Rıdvan gibi isimleri yedeğe çekerken Vlahovic'e ilk kez onbirde yer verdi. Beşiktaş karşılaşmaya "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Kartal, Olaitan, İlhan, Vlahovic" onbiri ile başladı.
Kauno Zalgiris'in onbiri ise "Deividas, Aldayr, Joris, Rokas, Yukiyoshi, Ivan, Anthony, Nosa, Leo, Gabriel, Fabien" şeklinde oldu.
Mücadelede ilk atak Kauno'dan geldi. 17'nci dakikada Murillo'nun geri pasında araya giren Debeljuh Nübel'le karşı karşıya poziyonda topu auta vurdu. 32'nci dakikada İlhan Fakılı'nın ortasında kimse dokunamadığı top direkten döndü. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarının ilk pozisyonuna Beşiktaş girdi. 54'üncü dakikada Ouattara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic'in şutunu kaleci Deividas kurtarırken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
64'üncü dakikada Kauno Zalgiris 1-0 öne geçti. Savunmada Djalo'nun kaptırdığı topu kazanan Renan kaleci Nübel'in solundan çerçeveyi buldu ve Kauno'yu 1-0 öne geçirdi. Maç Kauno Zalgiris'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Avrupa Ligi'nin kura çekimi yarın Monako'da yapılacak. Kura çekimine başkan Serdal Adalı da katılacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
17. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Debeljuh, kaleci Nübel'le karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Cerny'nin uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Olaitan'ın şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan İlhan Fakılı'nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.