Kartal deplasmanda kaybetti ama turu kaptı! Maç sonucu: Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş

(İKİNCİ YARI) 52. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ceza sahasına ortasına Cerny'nin volesinde top yandan dışarı çıktı. 54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi. 64. dakikada Djalo'nun hatasında topu kapan Renan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0 77. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Murillo'nun şutunda top yandan dışarı gitti.

MAÇTAN NOTLAR UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı. Alanyaspor maçında görev verdiği oyunculardan sadece Alexander Nübel, Emirhan Topçu, Salih Özcan ve Vaclav Cerny'ye Kauno Zalgiris karşısında forma veren İtalyan teknik adam; Taylan Bulut, Emanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u kulübeye çekti. Italiano bu isimlerin yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic'e görev verdi. Siyah-beyazlı takımın kaptanı ise Kartal Kayra Yılmaz oldu.