Beşiktaş'ta Ernest Poku imzayı attı: Kartal satın alma opsiyonuyla kiraladı

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'ya imzayı attırdı. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'yla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ernest Poku (İHA)

GEÇEN SEZON 45 MAÇTA 5 GOL ATTI

Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen Poku, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.