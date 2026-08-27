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Beşiktaş'ta Ernest Poku imzayı attı: Kartal satın alma opsiyonuyla kiraladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Ernest Poku imzayı attı: Kartal satın alma opsiyonuyla kiraladı

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'ya imzayı attırdı. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'yla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ernest Poku (İHA)Ernest Poku (İHA)

GEÇEN SEZON 45 MAÇTA 5 GOL ATTI

Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen Poku, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ BAŞARILAR DİLEDİ

Beşiktaş Kulübü transfer duyurusunda "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

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