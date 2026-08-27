Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolundaki rakipleri belli oldu
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları Monako'da çekildi.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
GALATASARAY:
Barcelona
PSG
Aston Villa
Sporting Lizbon
Feyenoord
Lille
Stuttgart
AEK
FENERBAHÇE:
Atletico Madrid
Liverpool
Aston Villa
Roma
Shaktar Donestk
Villarreal
Slovan Bratislava
LASK Linz
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
- 1. Hafta: 8-10 Eylül
- 2. Hafta: 13-14 Ekim
- 3. Hafta: 20-21 Ekim
- 4. Hafta: 3-4 Kasım
- 5. Hafta: 24-25 Kasım
- 6. Hafta: 8-9 Aralık
- 7. Hafta: 19-20 Ocak 2027
- 8. Hafta: 27 Ocak 2027
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
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Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
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Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
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Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
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Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
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Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)