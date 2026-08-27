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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolundaki rakipleri belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolundaki rakipleri belli oldu

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları Monako'da çekildi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

GALATASARAY:

Barcelona

PSG

Aston Villa

Sporting Lizbon

Feyenoord

Lille

Stuttgart

AEK

FENERBAHÇE:

Atletico Madrid

Liverpool

Aston Villa

Roma

Shaktar Donestk

Villarreal

Slovan Bratislava

LASK Linz

Devler Ligi'nde temsilcilerimizi zorlu rakipler bekliyor. (AA)Devler Ligi'nde temsilcilerimizi zorlu rakipler bekliyor. (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

- 1. Hafta: 8-10 Eylül

- 2. Hafta: 13-14 Ekim

- 3. Hafta: 20-21 Ekim

- 4. Hafta: 3-4 Kasım

- 5. Hafta: 24-25 Kasım

- 6. Hafta: 8-9 Aralık

- 7. Hafta: 19-20 Ocak 2027

- 8. Hafta: 27 Ocak 2027

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolundaki rakipleri belli oldu - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

  • Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

  • Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

  • Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

  • Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

  • Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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