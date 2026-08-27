UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları Monako'da çekildi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

GALATASARAY:

Barcelona

PSG

Aston Villa

Sporting Lizbon

Feyenoord

Lille

Stuttgart

AEK

FENERBAHÇE:

Atletico Madrid

Liverpool

Aston Villa

Roma

Shaktar Donestk

Villarreal

Slovan Bratislava

LASK Linz