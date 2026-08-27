-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Eşleşmelerin ardından temsilcilerimizin rakiplerine karşı alabileceği skorlar ve turnuvada nereye kadar ilerleyebilecekleri yapay zekâ tarafından analiz edildi. İşte detaylar…

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 1

DEV KURA MONAKO'DA ÇEKİLDİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın heyecanı başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 2

Lig etabının kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen görkemli törenle gerçekleştirildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 3

Futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği kura çekimini, dünya futbolunun unutulmaz efsanelerinden Fransız eski futbolcu Thierry Henry ile İspanyol eski yıldız David Villa gerçekleştirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 4

FENERBAHÇE'NİN DEVLER LİGİ YOLCULUĞU

Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki zorlu rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz; Atlético Madrid (deplasman), Liverpool, Roma, Aston Villa (deplasman), Villarreal, Shakhtar Donetsk (deplasman), Slavia Prag ve LASK (deplasman) takımlarıyla üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 5

GALATASARAY'A DÜNYA DEVLERİ RAKİP OLDU

Turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise kurada birbirinden güçlü Avrupa devleriyle eşleşti. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain (deplasman), Aston Villa, Sporting Lizbon (deplasman), Feyenoord, Lille (deplasman), Stuttgart ve AEK (deplasman) karşısında puan arayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 6

YAPAY ZEKADAN MAÇ MAÇ TAHMİN VE ANALİZ

Rakiplerin netleşmesinin ardından yapay zekâ uygulaması ChatGPT, temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında oynayacağı kritik karşılaşmalara ve turnuvadaki muhtemel senaryolara ilişkin kapsamlı tahmin ve analizlerini paylaştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 7

FENERBAHÇE:

Fenerbahçe – Atlético Madrid (D): 2-0 mağlubiyet | 0 puan
Fenerbahçe – Liverpool: 1-1 beraberlik | 1 puan
Fenerbahçe – Roma: 2-1 galibiyet | 3 puan
Fenerbahçe – Aston Villa (D): 2-1 mağlubiyet | 0 puan

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 8

Fenerbahçe – Villarreal: 2-0 galibiyet | 3 puan
Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk (D): 1-1 beraberlik | 1 puan
Fenerbahçe – Slavia Prag: 2-1 galibiyet | 3 puan
Fenerbahçe – LASK (D): 1-0 galibiyet | 3 puan

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 9

Toplam: 14 puan — 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 10

GALATASARAY

Galatasaray – Barcelona: 2-1 galibiyet | 3 puan
Galatasaray – Paris Saint-Germain (D): 2-0 mağlubiyet | 0 puan
Galatasaray – Aston Villa: 2-1 galibiyet | 3 puan
Galatasaray – Sporting (D): 1-1 beraberlik | 1 puan

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 11

Galatasaray – Feyenoord: 2-0 galibiyet | 3 puan
Galatasaray – Lille (D): 1-1 beraberlik | 1 puan
Galatasaray – Stuttgart: 2-1 galibiyet | 3 puan
Galatasaray – AEK (D): 2-0 galibiyet | 3 puan

Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi 12

Toplam: 17 puan — 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar Formula 1 takviminde
Sonraki Galeri
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar Formula 1 takviminde
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin