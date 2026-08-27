Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi

Futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği kura çekimini, dünya futbolunun unutulmaz efsanelerinden Fransız eski futbolcu Thierry Henry ile İspanyol eski yıldız David Villa gerçekleştirdi.

Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki zorlu rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz; Atlético Madrid (deplasman), Liverpool, Roma, Aston Villa (deplasman), Villarreal, Shakhtar Donetsk (deplasman), Slavia Prag ve LASK (deplasman) takımlarıyla üst tura çıkma mücadelesi verecek.

GALATASARAY'A DÜNYA DEVLERİ RAKİP OLDU

Turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise kurada birbirinden güçlü Avrupa devleriyle eşleşti. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain (deplasman), Aston Villa, Sporting Lizbon (deplasman), Feyenoord, Lille (deplasman), Stuttgart ve AEK (deplasman) karşısında puan arayacak.