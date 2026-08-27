Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi analizi
Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Eşleşmelerin ardından temsilcilerimizin rakiplerine karşı alabileceği skorlar ve turnuvada nereye kadar ilerleyebilecekleri yapay zekâ tarafından analiz edildi. İşte detaylar…
DEV KURA MONAKO'DA ÇEKİLDİ
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın heyecanı başladı.
Lig etabının kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen görkemli törenle gerçekleştirildi.
Futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği kura çekimini, dünya futbolunun unutulmaz efsanelerinden Fransız eski futbolcu Thierry Henry ile İspanyol eski yıldız David Villa gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE'NİN DEVLER LİGİ YOLCULUĞU
Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki zorlu rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz; Atlético Madrid (deplasman), Liverpool, Roma, Aston Villa (deplasman), Villarreal, Shakhtar Donetsk (deplasman), Slavia Prag ve LASK (deplasman) takımlarıyla üst tura çıkma mücadelesi verecek.
GALATASARAY'A DÜNYA DEVLERİ RAKİP OLDU
Turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise kurada birbirinden güçlü Avrupa devleriyle eşleşti. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain (deplasman), Aston Villa, Sporting Lizbon (deplasman), Feyenoord, Lille (deplasman), Stuttgart ve AEK (deplasman) karşısında puan arayacak.