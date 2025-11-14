Rafa Silva ile ipler koptu! Yıldız oyuncu bu noktaya nasıl geldi? Flaş iddia

Taraftarın 'Yıldız bulmak kolay değil, üstelik iyi performans alınan yıldız futbolcuyu kazanmak, kadroda tutmak hiç kolay değil' fikrine katılıyorum. Şimdi gündemde şu konuşuluyor. Rafa gitmek istiyor ama kimse sormuyor. Neden bunu istiyor?

Gitmek istiyorsa hangi şartlar buraya getirdi. En büyük payın Sergen Yalçın olduğuna inanıyorum. Daha gelmeden TV'de yorumculuk yaparken beğenmediğini açıklamıştı. Rafa'nın, bu söylemlerin etkisinde kaldığını düşünüyorum. Rafa'yı sevebilir ya da beğenmeyebilir.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı 6 ay düşündükten sonra kabul ederken Rafa'nın maaşını, oyununu biliyordu. Bunlara rağmen teklifi kabul etti. Rafa'nın gitmek istemesinin nedenlerini sorgularım ama kaybedilmesine karşı çıkarım."