Rafa Silva ile ipler koptu! Yıldız oyuncu bu noktaya nasıl geldi? Flaş iddia

14 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr
Giriş: 14.11.2025 09:22
Futbol Dünyasında Şok Gelişme! Rafa Silva Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ile gerçekleştirdiği özel görüşmede, "Futbolu bırakmayı düşünüyorum" diyerek taraftarları şaşırttı. Portekizli 10 numara ile yaşanan kriz henüz çözülmedi. Öte yandan siyah beyazlı ekiple bağları kopan yıldızın neden bu noktaya geldiğine dair de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sakatlığı nedeniyle Antalya maçında forma giymeyen Rafa Silva'ya Arabistan'dan Al-Ahli kulübü ilgi gösterirken henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.

Portekizli oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesi başkan Serdal Adalı'nın kendisiyle yaptığı görüşmede "Futbolu bırakmayı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Bu durum herkesi şoka sokarken kararı ile ilgili de bilinmezlik devam ediyor. 32 yaşındaki 10 numara, milli arada verilen izni ülkesi Portekiz'de geçirirken siyah beyazlılar dün topbaşı yaptı.

ADALI VE YALÇIN TOPLANTI YAPACAK

Portekiz'den dönen Rafa Silva, adale sakatlığını gerekçe gösterip Samsunspor maçının hazırlıklarına katılmadı.

Öte yandan olaya netlik kazandırmak için Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncunun durumu ile ilgili yarın basın toplantısı düzenleyecek.

"RAFA İZİN İSTEDİ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere yarın akşama kadar kulübümüzden izin istemiştir.''

FATİH DOĞAN: "ONUN YÜZÜNDEN GİDİYOR"

Rafa Silva, geldiği günden bu yana 64 maç oynamış, 23 gol atıp, 16 asist üretmiş. Bu güzel bir istatistik. Sakatlık nedeniyle kaçırdığı maç sayısı yok denecek kadar az. İdman kaçırmıyor, az konuşuyor ve çok koşuyor. Özetle Rafa Silva; uyumu, oyunu ve istatistikleriyle Beşiktaş taraftarının gönlünde yer edinmeyi başardı.

Taraftarın 'Yıldız bulmak kolay değil, üstelik iyi performans alınan yıldız futbolcuyu kazanmak, kadroda tutmak hiç kolay değil' fikrine katılıyorum. Şimdi gündemde şu konuşuluyor. Rafa gitmek istiyor ama kimse sormuyor. Neden bunu istiyor?

Gitmek istiyorsa hangi şartlar buraya getirdi. En büyük payın Sergen Yalçın olduğuna inanıyorum. Daha gelmeden TV'de yorumculuk yaparken beğenmediğini açıklamıştı. Rafa'nın, bu söylemlerin etkisinde kaldığını düşünüyorum. Rafa'yı sevebilir ya da beğenmeyebilir.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı 6 ay düşündükten sonra kabul ederken Rafa'nın maaşını, oyununu biliyordu. Bunlara rağmen teklifi kabul etti. Rafa'nın gitmek istemesinin nedenlerini sorgularım ama kaybedilmesine karşı çıkarım."

