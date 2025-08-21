Beşiktaş avantajı kaçırdı! Lozan’da hesap rövanşa kaldı

22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
21.08.2025
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise ev sahibi ekip Lausanne Sport bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Rövanş mücadelesi İstanbul’da oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geldi.

İLK YARI

9. dakikada topa birlikte ceza sahasına giren Sene'nin çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu çeldi.
27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jusarek'in şutunda kaleci Letica'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
45. dakikada sol kanattan Jusarek'in ortasında kaleci Letica'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Rashica meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

İKİNCİ YARI

59. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında arka direkte Rafa Silva'nın şutunda top az farkla dışarı gitti.
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın pasında Abraham'ın şutunda top savunmadan döndü.
78. dakikada Diakite'nin ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Olivier Custodio'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Okoh'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Goller: Okoh (dk. 83) (Lausanne Sport), (Rashica (dk. 45) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Uduokhai, Rashica, Abraham (Beşiktaş)

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Diakite, Custodio, Oyedeji, Sene

Beşiktaş: Mert, Uduokhai, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Mario, Abraham

