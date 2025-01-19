Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi başladı

Serdal Adalı

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde, Norveçli teknik adam için düzenlenen imza törenine; başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yeni bir yapılanmanın ilk adımını attıklarını belirten Serdal Adalı, "Bugün burada önemli bir başlangıç yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yaşamış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere ilk günden itibaren yepyeni bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu vurguluyoruz. Maalesef yıllardır içinde bulunduğumuz kötü tablonun düzelmesinin kolay olmayacağını ve zaman gerektirdiğini söylüyoruz. Hayallerle geçen günlerin bize ne kadar pahalıya mal olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Biliyorum ki Beşiktaş taraftarı kaotik ve mutsuz geçen 2 - 3 yıldan sonra sabır ya da süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Hem saha içindeki mevcut durum, hem de mali koşullarımız bunu gerektiriyor. Kalıcı çözümler için aşama aşama ilerleyeceğiz. Her aşamanın kazanımlarını üst üste koyarak yükseleceğiz. Unutmayın ki bu süreci yaşayacak olmamız Beşiktaş'ın büyüklüğünden hiç ama hiçbir şey kaybettirmez. Genel Kurul öncesi konuşmalarımızda camiamızdan yapılanma için 1,5 yıllık bir süre istemiştik. İşte bu ilk aşamanın ilk adımını bugün atıyoruz. Bu koşullara ve ihtiyaçlara en uygun teknik direktörü göreve getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Birçok önemli teknik adamla görüştük ve hocamızda karar kıldık. Biz de bu 1,5 yıllık dönemi hem yeniden yapılanmaya uygun özellikler taşıyan, hem de büyük takım oyununu ve baskısını yaşamış hocamıza teslim ediyoruz. Gerek yapılanma gerekse de transfer politikası konularında önemli ölçüde hemfikiriz. Kendisi son görev yerinden ayrılırken 'Heyecan duyacağım bir proje olduğu zaman sahalara döneceğim' demişti. İşte şimdi en az bizim kadar bu meydan okumaya hazır durumdadır" ifadelerini kullandı.

'YAPILANIRKEN AYNI ZAMANDA YARIŞACAK VE KAZANACAK BİR BEŞİKTAŞ HEDEFLİYORUZ'

1,5 yıllık süreç kelimesini hedef küçültmek için söylemediklerini belirten Adalı, "Hem genç ve potansiyelli oyuncu portföyü hem de yıldız oyuncularla çalışmış olmasının verdiği tecrübe ile bizlerle birlikte olacak. O gün de dediğimiz gibi bu 1,5 yıl kesinlikle hedef küçültmek için söylenmedi. Yapılanırken aynı zamanda yarışacak ve kazanacak bir Beşiktaş hedefliyoruz. Beşiktaş adının olduğu her yerde kazanmak için oynar. Her zaman kupaları hedefler. Biz de bir yandan yapılanma sürecini ilerletirken, bir yandan da önümüzdeki senenin kazanan takımını oluşturacağız. Bu nedenle kendisinin yardımcılıklarını da çok deneyimli ve başarılı isimler yapacaklar. Bu isimler de takımımıza önemli katkılar sağlayacaklar. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimiz birbirine tamı tamına uyuyor. Hocamız hem takımın mevcut durumu, hem de yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Ancak şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak isterim. Mevcut kadro yapısını ne ben kurdum, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen bu kadroyu en kısa zamanda ayağa kaldıracağız. En önemlisi de sahada nasıl bir takım görmek istediğimizi tek tek anlattık. Beşiktaş taraftarının, hücum futbol oynayan ve mücadeleyi asla bırakmayan bir takımı sahada gördükleri zaman, nasıl bağrına bastığını anlattık. Hocamızın özlediğimiz Beşiktaş'ı en kısa zamanda bizlere izlettireceğine inancımız tamdır. Beşiktaş'ta artık belirsizlikler devri ve çokbaşlılık bitmiştir. Biz bu durumun oyuncularımız üzerinde de önemli bir etki yaratacağına ve onların da artık kendilerini hızla toparlayacaklarına inanıyoruz. Onların potansiyellerini biliyor ve onlara güveniyoruz. Yönetimiyle, hocasıyla, teknik ekibi ve futbol yapılanmasıyla Beşiktaş takımı artık yeni dönemin güçlü adımlarını atmaya başlamıştır. Her hamle yönetim ve profesyonellerin ortak aklıyla hayata geçecektir. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Hocamız ve ekibi saha içinde işlerini iyi yaparken biz de onların en büyük yardımcıları olacağız. En büyük gücü ise taraftarımızdan ve camiamızdan alacağız. Buradan bir kez daha camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Herkesi, umutlarını tazelemeye ve bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. İç çekişmeleri bırakıp, dışarıdaki rekabete odaklamaya çağırıyorum. Taraftarlarımızı saha içinde ve dışında takımımızı son ana kadar desteklemeye davet ediyorum. Tabi ki sahada zorlandığımız zamanlar olacak. Oyuncularımız hata yapabilecekler. Ama Beşiktaş'ın en büyük gücünün taraftarı olduğunu asla unutmayalım ve her durumda da takımımıza destek olalım. Hocamız ve teknik ekibinin Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

'BU AKŞAM, TRANSFERLERLE İLGİLİ BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Teknik direktör Solskjaer ile akşam saatlerinde bir kez daha bir araya geleceklerini belirten Adalı, "Hocanın elinde bir portföy var. Bu yapılanma için de bir yönetim şekli var. Bugün akşam transferlerle ilgili bir araya geleceğiz. Eğer bir fırsat olursa hocanın elindeki portföyden yararlanmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'HOCANIN CESARETİ, BENİ HOCAYLA BAŞLAMA KARARINA YÖNELTTİ'

Norveçli teknik adamın gösterdiği cesaretin kendisini etkilediğini belirten Serdal Adalı, "2-3 tane ciddi hocayla bizzat görüşerek bu noktaya geldik. Bir araya geldiğimizde ilk önce hocayı dinledik. Neler yapabileceğini dinledikten sonra içinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi, hem mali hem de idari yapıyı anlattım. Bunların hepsini diğer hocalara da anlattık. Hocanın cesareti beni hocayla başlama kararına yöneltti. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kalmaları, Solskjaer'in ben işi yaparım ifadesi hocada karar kılmamızın en büyük etkenidir" ifadelerini kullandı.

'6 AYLIK KONTRAT YAPMANIN MANTIKLI BİR TARAFI YOKTU'

Mayıs ayında bir seçimin olacağını ancak 6 aylık bir kontrat yapmanın mantıklı olmadığını dile getiren Adalı, şöyle konuştu:

"Özel bir madde yok. 1,5+1 yıl yaptık. Son 1 yılı opsiyonlu. 1,5 yıl sonra tekrar oturacağız. Zaten 6 aylık kontrat yapmanın çok mantıklı bir tarafı yoktu. Beşiktaş için doğrusu budur. Evet bir seçim var. Hepimiz hayırlısı olacak."

'BUGÜN HEPSİNİ BİR ARAYA GETİRİP, YOL HARİTAMIZI ÇİZECEĞİZ'

Transfer yapılacak bölgelerin hemen hemen belli olduğunu, Norveçli teknik adamla akşam bir araya geleceklerini ifade eden Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferler konusunda basın toplantısından sonra bir araya geleceğiz. Bölgeler; 3 aşağı, 5 yukarı belirlendi. Scout ekibinin de katılacağı bir toplantı sonucunda en azından kış sezonundaki transferlere yön vereceğiz. Hocanın da bizim de scout ekibin de çalışmaları var. Bugün hepsini bir ara getirip, yol haritamızı çizeceğiz."

Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in 6 aylık süreç için 1,2 milyon Euro alacağını, gelecek sezon da ise 2,4 milyon Euro kazanacağını açıkladı.