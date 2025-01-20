Beşiktaş’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ilk idmanına çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlarken, Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.