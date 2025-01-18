Beşiktaş Samsunspor maçı! Kara kartalın yeni hocası tribünde

Beşiktaş, ligin ikinci yarısını evinde açıyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, topladığı 30 puanla haftaya 6. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennaser, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji

Teknik direktörlük için 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Ole Gunnar Solskjaer mücadeleyi tribünden takip edecek. Takımın başındaysa Serdar Topraktepe yer alacak.

Siyah-beyazlılar'da Paulista, Tayyip ve Necip'in sakatlıkları sürüyor. Bodrum maçından sonra ağrıları olan Zaynutdinov da riske edilmeyecek.

Samsunspor ise ligde topladığı 36 puanla 3. basamakta.



Tüpraş Stadı'nda saat 19'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.