Beşiktaş Samsunspor maçı! Kara kartalın yeni hocası tribünde
Beşiktaş ile Yılport Samsunspor Süper Lig 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Kadir Sağlam tarafından yönetilecek Beşiktaş ile Karadeniz ekibi arasındaki mücadelenin adresi, Tüpraş Stadyumu. Beşiktaş - Samsunspor karşılaşmasının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Beşiktaş, ligin ikinci yarısını evinde açıyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, topladığı 30 puanla haftaya 6. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennaser, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji
Teknik direktörlük için 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Ole Gunnar Solskjaer mücadeleyi tribünden takip edecek. Takımın başındaysa Serdar Topraktepe yer alacak.
Siyah-beyazlılar'da Paulista, Tayyip ve Necip'in sakatlıkları sürüyor. Bodrum maçından sonra ağrıları olan Zaynutdinov da riske edilmeyecek.
Samsunspor ise ligde topladığı 36 puanla 3. basamakta.
Tüpraş Stadı'nda saat 19'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.