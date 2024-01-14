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Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel işgalci İsrail'in soykırımına çanak tuttu!

ANTALYASPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel işgalci İsrail’in soykırımına çanak tuttu!

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında attığı gol sonrası işgalci İsrail'in Gazzelilere yönelik yaptığı katliamların propagandasını yapan futbolcu Sagiv Jehezkel'in görüntüleri Antalyaspor resim hesabı üzerinden yayınlandı. Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşım silindi.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor karşısında attığı golün ardından bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Siyon yıldızını kameralara göstererek katil İsrail propagandası yaptı.

PAYLAŞIM TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRILDI

Sagiv Jehezkel'in görüntülerini Antalyaspor kendi resmi sayfasından yayınladı. Gelen tepkiler üzerine paylaşım silindi.

BU İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

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