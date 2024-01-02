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Antalya'da Sergen Yalçın coşkusu

ANTALYASPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Antalya’da Sergen Yalçın coşkusu

Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, kente geldi. Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da, "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, kente geldi. Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da, "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, tarifeli uçakla kente geldi. Yalçın'ı, Antalya Havalimanı'nda Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı. Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da, "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Sergen Yalçın, ardından kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gitmek üzere havalimanından yönetim ile birlikte ayrıldı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin de katılacağı imza töreni ise Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde saat 14.30'da gerçekleşecek.

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