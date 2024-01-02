Antalya’da Sergen Yalçın coşkusu

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, tarifeli uçakla kente geldi. Yalçın'ı, Antalya Havalimanı'nda Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı. Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da, "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.