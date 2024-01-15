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Gol attı, İsrail propagandası yaptı! Sagiv Jehezkel...

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 12:01
ANtalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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