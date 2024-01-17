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Bitexen Antalyaspor Siltaş Yapı Pendikspor maç sonucu: 2-1

ANTALYASPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Bitexen Antalyaspor Siltaş Yapı Pendikspor maç sonucu: 2-1

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 5. tur mücadelesinde Bitexen Antalyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini Ufuk Akyol ve Sander Van de Streek'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Pendikspor'un tek golü ise Umut Nayir'den geldi.

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