Antalyasporlu Sagiv Yehezkel gözaltına alındı!

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden oldu. İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görüldü. Gazze'deki soykırıma çanak tutan Sagiv Jehezkel'e büyük tepkiler yağdı. Öte yandan Antalyaspor, katil İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktığını açıkladı. Antalyaspo'dan yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir" denildi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soykırımcı İsrail'in propagandasını yapan Segiv Jehezkel gözaltına alındı.

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