Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde Kulüpler Birliği Vakfından açıklama geldi. Yayın gelirlerinin artırılması ve yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ihalede Türk futbolu adına yeni bir rekor hedeflendiği duyuruldu.

Kulüpler Birliği Vakfı, 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Türk futbolunun yayın gelirlerini artırmak ve marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldüğünü belirten vakıf, ihalenin rekor bedelle sonuçlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

YAYIN KALİTESİ İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde Türk futbolunun yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımak ve marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük.

Bu sürecin ilk aşamasında FIFA, UEFA ve Avrupa Ligler Birliği gibi kuruluşlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkan uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alarak Süper Lig yayın haklarının gerçek piyasa değerini ortaya koyan bir çalışma yaptık.

Bunun yanı sıra yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla alanında uzman bir teknik danışmanla iş birliği yaparak Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan kamera sistemlerini ve teknik yayın uygulamalarını kapsayan detaylı bir teknik rapor hazırladık.

Bu rapor doğrultusunda kamera sayıları, kamera konumları ve çekim açıları, görüntü çözünürlükleri, kablolama altyapısı, görüntü iletim parametreleri, ses ve renk kalitesi standartları başta olmak üzere yayın kalitesini doğrudan etkileyen tüm teknik unsurlara ilişkin iyileştirme taleplerimizi Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaştık."

POTANSİYEL YAYINCI KURULUŞLARLA GÖRÜŞÜLDÜ

"Elde edilen veriler, diğer liglerdeki emsal uygulamalar ve kulüplerimizden gelen görüşler ışığında başta görüntü kullanım hakları olmak üzere kulüplerimizin menfaatlerini gözeten şartname önerilerimizi Türkiye Futbol Federasyonuna ilettik. Ayrıca ihale sürecinde rekabet ortamını güçlendirmek ve katılımı artırmak adına potansiyel yayıncı kuruluşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdik."

TÜRK FUTBOLUNDA REKOR HEDEFİ

Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar neticesinde hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır.

"30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yayın ihalesine Süper Lig kulüplerimizi temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve Yayın İhale Komisyonu üyeleri Sayın Göksel Gümüşdağ ile Sayın Serdal Adalı katılacaktır. İhale sürecinin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine sunarız."