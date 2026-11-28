Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takıma katılacak isimlerin yanı sıra yolların ayrılabileceği futbolculara çevrildi. Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncuyla ilgili dikkat çeken ayrılık iddiaları gündeme gelirken bazı futbolculara talip olan kulüpler de ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de ocak ayında yaşanabilecek ayrılıklar...

Fenerbahçe'de ocak ayı yaklaşırken transfer gündeminin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, Fotomaç'ın haberine göre beş futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe (A Haber Foto Arşiv) MIMOVIC'E SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKTI Fenerbahçe'nin 6,7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic için Gaziantep FK harekete geçti. Genç sağ beki kadrosuna katmak isteyen Gaziantep temsilcisi, Emre Belözoğlu'nun transfere onay vermesinin ardından gözünü ocak ayına çevirdi. BARTUĞ İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ Sarı-lacivertli ekipte istediği forma şansını bulamayan Bartuğ Elmaz'ın devre arasında yeniden kiralanması bekleniyor. Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha oyuncusu için bazı Süper Lig kulüplerinin teklif sunduğu öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe (A Haber Foto Arşiv) NENE İÇİN AYRILIK GÜNDEMDE Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği Dorgeles Nene'nin durumuna çözüm olmadı. İsmail Kartal yönetiminde 9 karşılaşmada toplam 170 dakika sahada kalan futbolcu, Emre Belözoğlu döneminde de beklediği süreyi alamadı. Kocaelispor mücadelesinde yalnızca 4 dakika görev yapan Nene, Shakhtar ve Çorum karşılaşmalarında ise forma giyemedi. Genç futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. LUKAKU'NUN ESKİ TAKIMI DEVREYE GİRDİ Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku da ayrılık gündemindeki isimler arasında yer alıyor. Belçikalı golcünün eski kulübü Anderlecht'in yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Lukaku için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.